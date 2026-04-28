برونو لمارکی معاون یوناما در افغانستان شد

انتونیو گوتیرش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، روز سه شنبه ۲۸ اپریل برونو لمارکی، یک دپلومات فرانسوی را به حیث معاون نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان و هماهنگ کننده مقیم در افغانستان منصوب کرد.
لمارکی در چارچوب هیات معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) و منحیث هماهنگ کننده کمکهای بشردوستانه کار خواهد کرد. او جانشین اندریکا رتواتی میشود. سرمنشی ملل متحد از خدمات و تلاشهای صادقانه اندریکا رتواتی قدردانی کرده است.
او با بیش از سه دهه تجربه در عرصههای انکشافی و امدادرسانی، پیش از این در ماموریتهای سازمان ملل متحد در کانگو و هایتی ایفای وظیفه کردهاست.
آقای لمارکی پیش از آن معاون اداری و معاون ادارهٔ بحران برنامۀ انکشافی سازمان ملل متحد (UNDP) بود. او قبل از پیوستن به سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۲، برای یک سازمان بین المللی غیردولتی در هایتی و ایتوپیا کار میکرد.
او در حالی بهعنوان معاون یوناما تعیین میشود که در حدود هفت ماه گذشته، سازمان ملل متحد پس از روزا اوتنبایوا هنوز نمایندۀ ویژهای برای یوناما تعیین نکردهاست.
یوناما در ۲۸سپتمبر ۲۰۰۲ به عنوان یک ماموریت خاص سیاسی برای کمک به مردم افغانستان در ایجاد پایههای صلح و توسعه پایدار ایجاد شد و جایگزین ماموریت ویژه قبلی سازمان ملل متحد در افغانستان شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، یوناما در شرایط پیچیدهتری به هماهنگی کمکها، نظارت بر حقوق بشر و پیشبرد تعاملات سیاسی در افغانستان ادامه داده است.
لمارکی قرار است در مدیریت یکی از بزرگترین عملیاتهای بشردوستانه جهان نقش مهمی ایفا کند.
