مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، به تاریخ ۱۶ جولای میزبان وزیران بیش از ۶۰ کشور جهان در واشنگتن دیسی خواهد بود که در این نشست در مورد "ظهور مجدد تروریزم سیاسی" بحث خواهد شد.
وزارت خارجهٔ ایالات متحده در بیانیهٔ گفت که این نشست بر این تهدید تازهظهور علیه جوامع تمرکز خواهد داشت و کشورهای اشتراککننده را به اتخاذ اقدامات مشترک و نیرومندتر برای تقویت خطوط مقدم دفاعی و بستن خلاهایی که گروههای تروریستی همچنان از آن بهرهبرداری میکنند، تشویق خواهد کرد.
براساس این بیانیه، تروریزم سیاسی چپ افراطی بار دیگر در حال ظهور است و این امر در قالب حملات تروریستی خشونتآمیز در سراسر نیمکره غربی، اروپا، آسیا و سایر مناطق جهان نمایان شده است.
وزارت خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت که شرکت کنندگان این نشست از کشورهای نیمکرۀ غربی، اروپا و آسیا، خواهند آمد. رسانههای امریکایی گفته اند که نمایندگان کشورهای هند، اندونیزیا و سنگاپور نیز دعوت شده اند.
بیانیه میافزاید: "این رویدادها حوادثی پراکنده و جدا از هم نیستند، بلکه بازتابدهنده یک استراتیژی عمدی و ایدیولوژیک برای بیثبات ساختن جوامع آزاد از طریق هدف قرار دادن خشونتآمیز نظامهای سیاسی و اقتصادی ما اند. این حملات، شهروندان عادی، مقامهای دولتی، پولیس و نهادهای مجری قانون، تجارتها و زیرساختهای حیاتی را در سراسر جهان هدف قرار دادهاند."
وزارت خارجهٔ ایالات متحده میگوید که این تهدید برای مدت طولانی در مبارزه علیه تروریزم نادیده گرفته شده، کمتر از حد واقعی ارزیابی شده و منابع کافی برای مقابله با آن اختصاص نیافته است، با آنکه خطرات جدی در پی دارد.
براساس این بیانیه، ایالات متحده در مبارزه با تروریزم چپ افراطی نقش پیشگام را بر عهده گرفته است. از ماه نومبر ۲۰۲۵، ایالات متحده چهار گروه خشونتطلب چپ افراطی، انتیفا (ضد فاشیست)، فدراسیون غیررسمی انارشیست یا جبهه انقلابی بینالمللی (FAI/FRI) ، عدالت پرولتری مسلح و دفاع طبقاتی انقلابی را بهعنوان سازمانهای تروریستی خارجی و تروریست جهانی ویژه معرفی کرده است.
ایالات متحده همچنان، برای دریافت اطلاعاتی که به مختل ساختن میکانیزم مالی همین چهار سازمان منجر شود، تا سقف ۱۰ میلیون دالر جایزه تعیین کرده است.
در ماههای اخیر، ایالات متحده از طریق تعاملات مستقیم با نهادهای مجری قانون، متخصصان مبارزه با تروریزم و سارنوالان در سراسر جهان همکاری کرده است. همچنین، در ماه می ۲۰۲۶ نخستین ورکشاپ نهادهای مجری قانون در مبارزه با تروریزم را برگزار کرد که در آن نمایندگان ۱۴ کشور در یک ورکشاپ دو روزه و تخصصی گرد هم آمدند تا بهترین شیوهها و تجارب عملی برای مقابله با تهدید تروریزم فرامرزی چپ افراطی را با یکدیگر تبادل کنند.
این نشست وزیران بر همین پایه استوار است و شرکایی از سراسر نیمکره غربی، اروپا و آسیا را گرد هم میآورد تا هماهنگیها را گسترش دهند، تبادل اطلاعات را تقویت کنند و میکانیزمهای بینالمللی اجرای قانون را برای مقابله با این تهدید نیرومندتر سازند.
در بیانیه آمده است که وزیر خارجه روبیو در این نشست بر اهمیت تعمیق همکاری با شرکای بینالمللی تاکید خواهد کرد تا فعالیتهای خشونتآمیز بهتر شناسایی شوند، منابع مالی تروریستان مختل گردد، زیرساختهای حیاتی محافظت شود و اقدام جمعی در برابر تهدیدی که هیچ مرزی را به رسمیت نمیشناسد، تقویت کند.
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