شورای امنیت سازمان ملل متحد حملۀ مرگبار در شهر کابل را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد با نشر بیانیه‌ای گفته است که "حملۀ تروریستی" روز دوشنبه گذشته در یک رستوران در شهر نو کابل را "با شدیدترین الفاظ" محکوم می‌کند.

شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت این حمله را به دوش گرفته است که به گفتۀ مقام‌های حکومت طالبان در آن یک شهروند چین و شش شهروند افغانستان کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

در این بیانیه آمده است که شورای امنیت همدردی و تسلیت عمیق خود را با خانواده‌های قربانیان این رویداد و مردم چین و افغانستان ابراز می‌کند.

در بیانیه آمده است: "اعضای شورای امنیت یکبار دیگر تصریح می‌کنند که تروریزم در تمام اشکال و مظاهر آن یکی از جدی‌ترین تهدیدها برای صلح و امنیت در افغانستان و همچنین در جهان است."

شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که "عاملان، سازمان دهندگان، تمویل کنندگان و حامیان چنین اعمال تروریستی سزاوار سرزنش به کیفر رسانده شوند " و از کشورهای جهان خواست تا بر اساس مکلفیت‌های شان بر بنیاد قوانین بین‌المللی و در مطابقت با قطعنامه‌های شورای امنیت، در این زمینه همکاری فعالانه کنند.

در بیانیۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده است: "هرگونه عمل تروریستی، جنایت و غیرقابل توجیه است، صرف نظر از اینکه انگیزۀ آن چیست و چه وقت، در کجا و توسط کی انجام می‌شود...نیاز است تا همه کشورها با همه ابزار، بر اساس منشور ملل متحد و دیگر قوانین بین‌المللی، با تهدیدها علیه صلح و امنیت بین‌المللی که از اعمال تروریستی ناشی می‌شود، مبارزه کنند."

پس از حملۀ روز دوشنبه در کابل، حکومت چین از مقام‌های طالبان در افغانستان خواست تا امنیت شهروندان چین را در افغانستان تضمین کنند و نیز به شهروندان چین توصیه کرد که در روزهای نزدیک به افغانستان سفر نکنند.