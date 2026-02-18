مقام‌های ارشد بین‌المللی برای شرکت در نخستین نشست بورد صلح به ایالات متحده سفر می‌کنند. این نخستین نشست این بورد از زمان تاسیس آن توسط رییس جمهور دونالد ترمپ است.

بورد صلح در ماه جون در حاشیۀ مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سویس رسماً تاسیس شد.

پیش از نشست روز پنجشنبه بورد صلح در موسسۀ صلح دونالد جی ترمپ در واشنگتن‌ دی‌سی، کشور‌های اسراییل، مصر و ترکیه اعلام کردند که مقام‌های ارشد شان را به این نشست اعزام می‌کنند.

گیدیون سعار، وزیر خارجۀ اسراییل، مصطفی مدبولی، صدر اعظم مصر و هاکان فیدان، وزیر خارجۀ ترکیه از جمله شرکت ‌کنندگان این نشست خواهند بود.

در صفحه رسمی ایکس بورد صلح ذکر شده است که این سه کشور در جمله ۲۷ کشوری است که به عنوان اعضای بنیانگذار، به بورد صلح ترمپ پیوسته ‌اند. رییس جمهور ترمپ ریاست این بورد را به عهده دارد.

وزارت خارجه کوریای جنوبی به رسانه‌های داخلی آن کشور گفته است که کیم یونگ هیون، سفیر پیشین سیول در مصر، نیز به عنوان ناظر در نشست بورد صلح شرکت خواهد کرد.

رییس جمهور ترمپ روز یکشنبه در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که اعضای بورد صلح در جلسۀ روز پنجشنبه تعهدات بیش از پنج میلیارد دالری را برای کمک های بشری و بازسازی در غزه اعلام خواهند کرد.

غزه در حال سر بلند کردن از درون ویرانه‌های ناشی از جنگ دوساله در این سرزمین فلسطینی است، جنگی که با حملۀ گروه تروریستی حماس بر اسراییل در هفتم اکتوبر ۲۰۲۳ آغاز شد.

آتش‌بس با میانجیگری ایالات متحده در ماه اکتوبر سال گذشته این درگیری را متوقف کرد و حماس را در وضعیت ضعیفی قرار داد.

رییس جمهور دونالد ترمپ به عنوان بخشی از طرح خود برای برقراری صلح در غزه که در ماه سپتمبر سال گذشته آن را پیشنهاد کرد، بورد صلح را در مراسمی در ۲۲ جنوری در شهر داووس سویس تاسیس کرد.

رییس جمهور ترمپ گفته است که این نهاد همچنین سعی خواهد کرد که صلح را به سایر درگیری‌ها در سراسر جهان نیز بیاورد.

دونالد ترمپ در پست خود در شبکه‌های اجتماعی گفت که در جلسۀ روز پنجشنبه، اعضای "بورد صلح" همچنین هزاران نیروی خود را منحیث یک نیروی واحد بین‌المللی حفظ صلح و آموزش نیروی پولیس فلسطینی، جهت حفظ امنیت و صلح برای مردم غزه اختصاص خواهند داد.

رییس جمهور ترمپ همچنین نوشت: "بسیار مهم است که حماس به تعهد خود به غیرنظامی‌ سازی کامل و فوری پابند باشد."

رهبران این گروه در ماه‌های اخیر بارها خلع سلاح شدن را رد کرده ‌اند و این امر باعث شده که رییس جمهور ترمپ و متحدش، اسراییل، هشدار دهند که در صورت نپذیرفتن خلع سلاح داوطلبانه، حماس با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.