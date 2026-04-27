مهاجم حمله شنبه شب بر ضیافت خبرنگاران قصر سفید که با حضور رییس جمهور دونالد ترمپ در واشنتگتن دی سی برگزار شده بود، قرار است روز دوشنبه (۲۷اپریل) در محکمه حاضر و تفهیم اتهام شود.

فرد مهاجم به استفاده از سلاح در جریان خشونت و حمله بر مامور امنیتی فدرال با استفاده از سلاح خطرناک، متهم شده است.

مقام‌های امنیتی فرد مظنون را کول توماس الن ۳۱ساله و باشنده ایالت کلفورنیا شناسایی کرده اند. به گفته مقام‌ها، فرد مظنون پس از چند شلیک توسط نیروهای امنیتی در هوتل واشنگتن هیلتن دستگیر شد.

تاد بلنچ، سرپرست لوی سارنوالی ایالات متحده، در صحبت با سی ان ان گفت که کول الن به تاریخ ۲۴اپریل – یک روز قبل از حمله – در این هوتل اتاق گرفته بود.

کاش پتیل، رییس اداره تحقیقات فدرال یا اف‌بی‌آی روز دوشنبه به تلویزیون فاکس گفت که در کمتر از ۲۴ساعت پس از واقعه، نیروهای امنیتی در چندین حوزه در سراسر کشور مصاحبه‌ های را در پیوند به این رویداد انجام دادند.

پس از شنیده شدن صدای تیراندازی شنبه شب، رییس جمهور دونالد ترمپ و همسرش همراه با مقام های ارشد حکومت ایالات متحده، فوراً توسط ماموران امنیتی از این ضیافت به بیرون محل رویداد انتقال داده شدند.

تاد بلنچ گفت که تحقیقات در مورد انگیزه این رویداد ادامه دارد و افزود :"در مورد انگیزه، ما هنوز در حال بررسی آن هستیم. به نظر می‌رسد که هدف او اعضای حکومت بودند، اما من این را به طور کلی می‌گویم چون در حال حاضر همین تنها چیزی است که می‌دانیم و فراتر از آن هیچ جزئیاتی نداریم."

تاد بلنچ گفت که بر اساس معلومات ابتدایی، فرد مظنون با قطار از لاس انجلس به شیکاگو و بعد به واشنگتن سفر کرده بود.

بلنچ گفت: "به نظر می‌رسد که او سلاح را در جریان دو سال گذشته خریداری کرده است."

رییس جمهور ترمپ گفته است که ضیافت خبرنگاران قصر سفید در جریان ۳۰ روز دوباره برگزار خواهد شد.