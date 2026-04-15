فرماندهان ارشد نیروی‌های بحری کوریای جنوبی، ایالات متحده و جاپان روز چهارشنبه ۱۵ اپریل (۲۶ حمل) در سیول گردهم آمدند تا درباره تقویت همکاری‌های سه‌جانبه در بخش امنیت بحری گفت‌وگو کنند.

نیروی بحری کوریای جنوبی اعلام کرد که این دیدار با هدف افزایش هماهنگی و همکاری میان سه کشور برگزار شده است. این دیدارها در حالی برگزار شد که تنش‌ها در جنگ جاری با ایران افزایش یافته است.

این دیدار گمانه‌زنی‌ها را درباره این‌که آیا این گفتگوها به محاصره بحری بنادر ایران توسط ایالات متحده خواهد پرداخت یا نه، افزایش داده است.

بر اساس گزارش‌ها، ایالات متحده پس از شکست مذاکرات، یک محاصره آبی را بر رفت و آمد کشتی‌ها به بنادر ایران اعمال کرده است.

پیش از این، دونالد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده، از کوریای جنوبی، جاپان و دیگر کشورها خواسته بود تا برای کمک به تامین امنیت مسیرهای کشتیرانی، کشتی‌های جنگی خود را به تنگه هرمز اعزام کنند.

پس از آغاز جنگ امریکا و ایران در ۲۸ فبروری، تردد از تنگه هرمز به دلیل حملات و تهدیدهای ایران علیه کشتی های بین المللی متوقف شده بود.

مسیر آبی استراتیژیک هرمز برای انتقالات تیل و دیگر کالاهای صادراتی از منطقه حیاتی بوده است. حدود ۲۰ در صد مصرف جهانی تیل، حدود ۸۴ در صد نفت خام و ۸۳ در صد گاز طبیعی مایع بازارهای آسیایی از این تنگه عبور می‌کردند.