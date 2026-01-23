رسانه‌های محلی در افغانستان گزارش داده اند که مقام‌های محلی طالبان در ولایت هرات خدیجه احمدزاده، مربی تکواندو را پس از ۱۳ روز توقیف، روز پنجشنبه از بند رها کردند.

عبدالرحیم راشد، سخنگوی محکمۀ عالی طالبان، گزارشی را در پیوند به رهایی احمدزاده در شبکۀ اجتماعی ایکس همرسانی کرده است. راشد گفته است که این بانوی ورزشکار به دلیل سرپیچی از قانون "امر به معروف و نهی از منکر" گروه طالبان به مدت ۱۳ روز حبس بازداشت شده بود و پس از سپری کردن این مدت از بند آزاد شده است.

بر اساس گزارش‌ها احمدزاده در یک ورزشگاه مخفی به بانوان علاقمند تکواندو در ولسوالی جبریل ولایت هرات آموزش می‌داد و از سوی محتسبان طالبان بازداشت شد.

طالبان پس از حاکم شدن بر افغانستان در اگست ۲۰۲۱ محدودیت‌های سختگیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده و به شمول منع کار و آموزش به سویۀ بالاتر از صنف ششم، از اکثر حقوق و آزادی‌های مدنی به شمول ورزش منع کرده اند.

نشر خبر بازداشت این بانوی ورزشکار افغان سبب واکنش‌های گسترده در رسانه‌های اجتماعی شده و فعالان و کاربران افغان با راه اندازی کارزارهای آنلاین خواستار رهایی فوری وی از بند طالبان شدند.

ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پس از نشر خبر بازداشت احمدزاده در پستی در شبکۀ ایکس نگاشت: "در مورد تداوم بازداشت ناظره رشیدی در کندز و خدیجه احمدزاده در هرات به شدت نگرانم و خواستار رهایی فوری و مصوونیت آنان هستم."

چند روز پیش گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت زنان در افغانستان، با نشر بیانیه‌ای از کشورهای جهان خواستند که در پیمان جدید جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت، "اپارتاید جنسیتی" را به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت بشناسند.

در این بیانیه آمده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱، "کارزار نظام‌ مند و نهادینه ‌شده را برای حذف زنان و دختران افغان" به راه انداخته اند که صدور انبوهی از فرمان‌های محدود کننده شامل آن می‌باشد.

در واکنش به انتقادهای بین‌المللی، طالبان رویکرد سختگیرانۀ خود را در قبال حقوق و آزادی زنان، مبتنی بر فرهنگ و سنت مردم افغانستان و شریعت اسلام دانسته و نیز آن را "موضوع داخلی افغانستان" عنوان کرده اند.