خواهر گراهام به حیث جانشین او در مجلس سنای کانگرس امریکا منصوب شد

هنری مک ماستر، والی ایالت کارولینای جنوبی، دارلین گراهام، خواهر لیندسی گراهام را به حیث جانشین او در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده منصوب کرد.

قرار است دارلین تا پایان دور باقیمانده کار لیندسی که روز شنبه (۱۱ جولای) در گذشت، در مجلس سنای ایالات متحده از کارولینای جنوبی نمایندگی کند.

والی کارولینای جنوبی روز دوشنبه (۱۳ جولای) در دفتر کارش در شهر کولمبیا، مرکز این ایالت گفت که این تصمیم را پس از موافقت خواهر لیندسی گراهام گرفته است.

او گفت: "باعث افتخار من است که از خواهر کوچک [لیندسی گراهام]، دارلین گراهام، بخواهم که همین حالا کار او را برایش به پایان برساند."

مک ماستر افزود که پس از موافقت خواهر لیندسی گراهام برای این کار، او رییس جمهور دونالد ترمپ را از این موضوع مطلع کرد و به گفتۀ وی رییس جمهور ترمپ از این انتصاب استقبال کرد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده پیش از اعلام معرفی دارلین به حیث جانشین لیندسی گراهام، با نشر پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشل از والی کارولینای جنوبی خواسته بود که خواهر لیندسی گراهام را به حیث جانشین او منصوب کند.

دارلین تا ماه جنوری به حیث جانشین برادرش در مجلس سنای کانگرس ایالات متحده به کار ادامه خواهد داد.

قرار است حزب جمهوریخواه انتخابات مقدماتی را برای انتخاب جانشین لیندسی گراهام برگزار کند تا نامزد پیروز در انتخابات مقدمانی، برای احراز این کرسی در انتخابات میان دوره‌ ای ماه نومبر اشتراک کند.