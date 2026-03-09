دهمین روز جنگ؛ تشنج بازارهای جهانی به خاطر افزایش قیمت تیل

با افزایش شدت جنگ امریکا – اسراییل علیه رژیم ایران، قیمت تیل روز دوشنبه نهم مارچ، نزدیک به ۱۲۰ دالر در هر بیرل افزایش یافت و سپس اندکی کاهش پیدا کرد.

این درحالیست که بازارهای مالی جهانی شاهد سقوط بودند. این جنگ، کشورهای را تحت تاثیر قرار داده است که برای تولید و انتقال تیل و گاز از خلیج فارس، اهمیت حیاتی دارند.

گسترش این درگیری، نگرانی‌ها را در بارۀ اختلال درازمدت در بازارهای انرژی جهان و همچنین در حمل و نقل بحری از طریق تنگۀ هرمز افزایش داده است؛ گذرگاه باریکی که روزانه حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند.

قیمت هر بیرل نفت شاخص جهانی برنت، صبح دوشنبه نهم مارچ به ۱۱۹.۵۰ دالر رسید اما بعدا حدود ۱۰۶ دالر در هر بیرل معامله شد. این رقم با حمله به پالایشگاه‌های خلیج فارس، ۱۴ درصد افزایش یافته است.

باپکو، شرکت ملی نفت بحرین روز دوشنبه پس از حمله بر پالایشگاه آن کشور، وضعیت "فورس ماژور" را اعلام کرد. به این معنی که به دلیل رویدادهای خارج از کنترول خود، نمی تواند به تعهداتش مبنی بر تولید نفت عمل کند.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه هشتم مارچ، در پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، افزایش قیمت تیل را "هزینۀ بسیار اندکی برای پرداخت" عنوان کرد.

رییس جمهور ترمپ در پیام تروت سوشیل گفت: "افزایش کوتاه مدت قیمت تیل، که وقتی نابودی تهدید هسته‌ای ایران پایان یابد، به سرعت کاهش خواهد یافت – یک هزینۀ بسیار اندکی برای امنیت و صلح ایالات متحده و جهان است. تنها احمق‌ها متفاوت‌تر فکر خواهند کرد!"

کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحدۀ امریکا در گفت‌وگو با شبکۀ فاکس نیوز سندی گفت: "برنامه این‌ است که نفت، گاز طبیعی، کود و همۀ محصولات از خلیج از طریق تنگۀ هرمز عبور کنند ... یک نفتکش بزرگ همین حالا بدون هیچ مشکلی از تنگه عبور کرده است ... انرژی به زودی جریان خواهد یافت."

قیمت تیل اکنون به بالاترین سطح خود از زمان همه‌گیری کووید رسیده است. برخی تحلیلگران و سرمایه‌گذاران می‌گویند که اگر قیمت نفت بیشتر افزایش یابد و در سطح بالا باقی بماندُ احتمالا رشد اقتصادی جهان را کند خواهد کرد. همین عدم قاطعیت در بارۀ پیامدهای جنگ نیز باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی جهان در این هفته شده است.

جنگ با ایران باعث زمین‌گیر شدن پروازها، توقف نفتکش‌ها و قرار گرفتن شهرهای دبی، دوحۀ قطر، ریاض و دیگر شهرهای شرق‌میانه زیر بمباران شده است.

این بی‌ثباتی در منطقه باعث افزایش نگرانی در تردید در میان سرمایه‌گذاران شده است.