بریتانیا در لایحه جدید روابط با اتحادیه اروپا را تقویت خواهد کرد

بریتانیا اعلام کرده است که قانون تازهای را برای تقویت روابط با اتحادیه اروپا معرفی خواهد کرد؛ اقدامی که در حالی صورت میگیرد که کایر استارمر صدراعظم بریتانیا تلاش دارد روابط اقتصادی با این بلاک را بهبود بخشد و همزمان با افزایش درخواستها برای کنارهگیریاش، قدرت خود را حفظ کند.
شاه چارلز در سخنرانیای رسمی که برنامه تقنینی حکومت را تشریح میکرد، گفت که دولت لایحهای را برای تقویت روابط با اتحادیه اروپا ارایه خواهد کرد.
دولت بریتانیا گفته است که «لایحه مشارکت اروپا» برای تطبیق توافقها با اتحادیه اروپا، هم اکنون و هم در آینده، استفاده خواهد شد.
استارمر پس از آن زیر فشار برخی قانونگذاران قرار گرفته که حزب کارگر در انتخابات محلی انگلستان و انتخابات اسکاتلند و ویلز در هفته گذشته با کاهش چشمگیر حمایت روبهرو شد. با این حال، او تاکید کرده که بازسازی روابط با اروپا بخش اساسی برنامهاش برای آینده بریتانیاست.
استارمر تلاش کرده روابط نزدیکتری با اتحادیه اروپا ایجاد کند، بدون آنکه دوباره بحثهای جنجالی برگزیت را زنده سازد؛ بریتانیا در سال ۲۰۲۰ بهطور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شد.
در حالی که حکومت او گفته بریتانیا برای رشد اقتصادی نیاز دارد در برخی صنایع با مقررات اتحادیه اروپا هماهنگ باشد، استارمر همچنان بر خطوط سرخ خود تأکید دارد؛ از جمله اینکه بریتانیا دوباره به بازار واحد یا اتحادیه گمرکی اروپا بازنخواهد گشت و آزادی رفتوآمد با اتحادیه اروپا نیز احیا نخواهد شد.
یک سال پیش، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر چارچوبی برای توافقهای تازه در زمینه مواد غذایی، نوشیدنیها، و برق به تفاهم رسیدند، اما جزئیات این توافقها هنوز در حال مذاکره است.
دولت بریتانیا گفته است که این لایحه پیشنهادی اطمینان خواهد داد که توافقها با اتحادیه اروپا اکنون و در آینده قابل اجرا باشند.
همچنین گفته شده که پارلمان بریتانیا پیش از اجرای قوانین اتحادیه اروپا در این کشور، حق اظهار نظر خواهد داشت و هرگونه معاهده جدید نیز باید به تایید پارلمان برسد.
