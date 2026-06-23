برگزاری نخستین نشست کابینهٔ بریتانیا پس از استعفای کایر استارمر

وزیران دولت بریتانیا روز سهشنبه(۲۳جون) نخستین نشست کابینه را پس از اعلام استعفای کایر استارمر، صدراعظم این کشور، برگزار کردند.
این نشست در حالی برگزار شد که استارمر روز دوشنبه اعلام کرد حمایت بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب کارگر در پارلمان را از دست داده و پس از انتخاب جانشین خود، از مقام صدراعظمی کنارهگیری خواهد کرد. او تا زمان تعیین رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود باقی خواهد ماند.
به گفته ناظران سیاسی، مجموعهای از عوامل از جمله شکستهای سنگین حزب کارگر در انتخابات محلی، کاهش محبوبیت دولت، افزایش نفوذ حزب اصلاحات بریتانیا، اختلافات داخلی در حزب کارگر و استعفای شماری از اعضای کابینه در تضعیف موقعیت استارمر نقش داشته است.
علاوه بر این، در عرصه سیاست خارجی نیز رویکرد دولت استارمر در قبال بحرانهای شرق میانه، از جمله تنشهای مرتبط با احتمال رویارویی ایالات متحده و ایران و نیز جنگهای غزه و لبنان، با انتقادهایی روبهرو شده بود. در سیاست داخلی نیز عدم تحقق برخی وعدههای انتخاباتی در زمینه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، بخشی از پایگاه سنتی حزب کارگر را از دولت ناامید کرده بود.
استارمر در سخنرانی استعفای خود در مقابل ساختمان شماره ۱۰ داونینگ استریت، بدون نام بردن مستقیم از جانشینان احتمالی، گفت که دیگر بهترین گزینه برای هدایت حزب کارگر در انتخابات آینده نیست.
در همین حال، اندی برنام، شاروال پیشین "منچستر بزرگ" و از چهرههای شناختهشده حزب کارگر، رسماً نامزدی خود را برای رهبری حزب اعلام کرده است. برنام ۵۶ ساله پس از نزدیک به یک دهه دوری از پارلمان، روز دوشنبه دوباره به عنوان عضو مجلس عوام سوگند یاد کرد.
برنام پس از پیروزی قاطع در انتخابات میاندورهای حوزه "میکرفیلد" در شمال غرب انگلستان، به عنوان جدیترین گزینه جانشینی استارمر شناخته میشود. او توانست در انتخابات میاندورهای، نامزد حزب ضد مهاجرت اصلاحات بریتانیا را شکست داد و بخشی از آرای احزاب چپگرا را نیز به سود حزب کارگر جذب کرد.
وز استریتینگ، وزیر پیشین صحت عامهٔ بریتانیا که پیشتر احتمال نامزدی خود را مطرح کرده بود، با حمایت از برنام گفت که او میتواند حزب کارگر را در برابر رشد جریانهای ملیگرای مخالف مهاجرت رهبری کند. از سوی دیگر، از جمله چهرههایی که احتمال نامزدی آنان مطرح شده، آنجلا راینر، معاون پیشین استارمر، و ال کارنز، معاون پیشین وزارت دفاع بریتانیا، هستند؛ هرچند تاکنون درباره ورود به رقابت اظهارنظر رسمی نکردهاند.
برای ورود به رقابت رهبری حزب، هر نامزد باید حمایت دستکم یکپنجم نمایندگان حزب کارگر در مجلس عوام، معادل ۸۱ نماینده، را به دست آورد. نامزدهای واجد شرایط سپس باید از حمایت حداقل ۵ درصد از شاخههای محلی حزب یا دستکم سه نهاد وابسته به حزب، از جمله اتحادیههای رکارگری، برخوردار شوند.
بر اساس برنامه اعلامشده، کمیته اجرایی ملی حزب کارگر روند نامزدی برای رهبری حزب را از ۹ جولای آغاز خواهد کرد. رهبر جدید از طریق رأیگیری اعضای حزب و نهادهای وابسته انتخاب خواهد شد و نامزدی که بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب کند، به عنوان رهبر حزب و در نتیجه صدراعظم جدید بریتانیا معرفی خواهد شد.
اگر برنام تنها نامزد این رقابت باشد، ممکن است ظرف چند هفته به عنوان رهبر جدید حزب و صدراعظم بریتانیا معرفی شود، اما در صورت ورود سایر نامزدها، روند انتخابات داخلی احتمالاً تا ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت.
گروه