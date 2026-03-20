وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه رسماً دفتر جدیدی را برای نظارت بر پسخگویی امریکا به آفات طبیعی و بحران‌های بشری در خارج از کشور تأسیس کرد که یگ گام بزرگ در اداره دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، برای بازسازی برنامه کمک ‌های خارجی ایالات متحده است.

یک مقام ارشد وزارت خارجه، که پیش از اعلام این خبر بدون ذکر نامش صحبت کرد، گفت که این دفتر جدید منحصراً بر رسیدگی به کمکهای مستقیم و نجات ‌بخش تمرکز خواهد کرد - و برنامه‌ های مرتبط با آب و هوا آنچه که این مقام به عنوان " مشکلات پیچیده اجتماعی" توصیف کرد، شامل آن نه خواهد بود. همچنین بر برنامه‌ های امنیت غذایی جهانی نظارت خواهد داشت.

این مقام با اشاره به اینکه تصامیم مربوط به کمک‌ها، متحدان و منافع استراتژیک ایالات متحده را در اولویت قرار می‌دهد، گفت: "این مسئولیت ایالات متحده نیست که به هر فاجعه و بحرانی پاسخ دهد."

دفتر رسیدگی به آفات طبیعی و بشری در ۱۲ مرکز جهانی با تقریباً ۲۰۰ کارمند و بودجه سالانه تقریباً ۵.۴ میلیارد دالر فعالیت خواهد کرد.

اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا ( USAID)، که وظایف بشری آن توسط دفتر جدید جذب می‌ شود، سالانه حدود ۴۰ میلیارد دالر را مدیریت می‌ کرد و از برنامه‌های توسعه بلندمدت در سراسر جهان پشتیبانی می ‌کرد.

این اداره از جنوری سال ۲۰۲۵ منحل شد، اکثر قراردادهای آن فسخ و وظایف باقی‌ مانده آن در وزارت امور خارجه ادغام شد.