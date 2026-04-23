وزارت خارجهٔ ایالات متحده امریکا دور تازهٔ مذاکرات میان اسراییل و لبنان را میزبانی می‌کند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که آتش‌بس ده روزهٔ‌ کنونی در لبنان، قرار است روز یکشنبه به پایان برسد.

یک مقام اسراییلی به صدای امریکا گفته که این مذاکرات قرار است ساعت چهار عصر امروز (پنجشنبه) به وقت واشنگتن دی سی با اشتراک مارکو روبیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده، برگزار شود.

براساس معلومات این منبع، در این دور مذاکرات نیز به مانند دور نخست، یخیل لایتر، سفیر اسراییل و ندا معوض سفیر لبنان در ایالات متحده، شرکت می‌کنند.

به گفته این مقام اسراییلی، مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل و مایکل عیسی، سفیر و مایکل نیدهم، قونسل ایالات متحده در لبنان، در کنار مارکو روبیو، در این مذاکرات شرکت خواهند کرد.

وزارت خارجهٔ ایالات متحده تا زمان تهیهٔ این گزارش به پرسش صدای امریکا در مورد فهرست اشتراک کنندگان، پاسخ نداده است.

نمایندگان اسراییل و لبنان دور نخست این مذاکرات را به تاریخ ۱۴ اپریل به رهبری مارکو روبیو انجام دادند. در آن مذاکرات، حکومت‌های هردو طرف به یک آتش‌بس ده روزه میان اسراییل و حزب‌الله توافق کردند. آتش‌بس میان دو طرف به تاریخ ۱۶ اپریل نافذ شد.

گیدون سعار، وزیر خارجهٔ اسراییل، روز پنجشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که حزب‌الله تاکنون پنج بار آتش‌بس را نقض کرده است.

دفتر جوزف عون، رییس جمهور لبنان، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که او روز پنجشنبه با فادی مکی، وزیر انکشاف اداری، دیدار کرد و به قول از او مکی نوشت: "ما بر اهمیت فوق‌العاده تثبیت و گسترش آتش‌بس و تضمین جامع و کامل بودن آن تأکید کردیم."

دفتر عون گفت او همچنین اندوه و خشم خود را از کشته شدن آمال خلیل، خبرنگار لبنانی، و زخمی شدن همکار زن او در جنوب لبنان در حادثه‌ای که ظاهراً روز چهارشنبه با دخالت نیروهای اسرائیلی رخ داد، ابراز کرد.

اردوی اسراییل اعلام کرد در حال بررسی گزارش‌ها در مورد زخمی شدن دو خبرنگار زن در حمله اسراییل علیه عاملان حزب‌الله در جنوب لبنان، می‌باشد.