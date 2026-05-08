بلند رفتن قیمت سهام و نوسان نرخ جهانی نفت

قیمت قراردادهای آتی نفت در بازارهای جهانی در حدود ۱۰۰ دالر برای هر بیرل در نوسان است و شاخصهای سهام در حال افزایش است. متشبثین و سرمایهگذاران آتش بس شکننده بین ایالات متحده و ایران را از نزدیک دنبال میکنند. همچنان، آنان از گزارش میزان اشتغال در امریکا در ماه اپریل که بهتر از حد انتظار بوده، دلگرم شدهاند.
قراردادهای آتی سهام امریکا روز جمعه (هشتم می) پس از آن افزایش یافت که وزارت کار امریکا گزارش داد تعداد مشاغل غیرزراعتی در ماه اپریل ۱۱۵ هزار شغل افزایش یافته است، با وجود آنکه هزینههای انرژی بلندتر بوده است. این رقم بهمراتب بیشتر از پیشبینی اقتصاددانان بود. نرخ بیکاری امریکا بدون تغییر در سطح ۴.۳ درصد باقی ماند.
شاخصهای اسهام امریکایی تا همین لحظه، شاهد افزایش بود، اما در بازارهای خارجی، بیشتر شاخصهای سهام کاهش داشتند؛ بهجز شاخص کوسپی کوریای جنوبی که در این هفته نزدیک به ۱۴ درصد جهش کرده است.
قیمت نفت یک روز بعد از آنکه امریکا و ایران در خلیج فارس به تبادل آتش پرداختند و رییسجمهور دونالد ترمپ گفت که آتشبس با ایران همچنان برقرار است، با آنکه در اوایل روز نوسان داشت ولی سپس اندکی افزایش یافت.
قراردادهای آتی نفت خام شاخص جهانی برنت، در حدود ۱۰۰ دالر برای هر بیرل معامله میشد. قراردادهای آتی نفت خام شاخص امریکایی وست تکزاس اینترمدیت، ۰.۱ درصد افزایش یافت و در حدود ۹۵ دالر برای هر بیرل معامله شد.
اداره بینالمللی انرژی میگوید که جنگ امریکا و ایران بزرگترین اختلال در عرضه انرژی در تاریخ را بهوجود آورده است.
قیمت تیل پطرول در امریکا همچنان بلند باقی مانده است. انجمن موترداران امریکا گزارش داده است که میانگین قیمت هر گیلن پطرول معمولی در این هفته به ۴.۵۶ دالر رسیده است، در حالی که پیش از آغاز جنگ کمتر از سه دالر بود.
بستهشدن عملی تنگه هرمز، انتقال جهانی چندین منبع مهم انرژی را بهشدت تحت تاثیر قرار داده است. این مسیر، گذرگاه حیاتی برای بیش از ۲۰ درصد تولیدات نفت و گاز جهان، عمدتاً به سوی آسیا بوده و نیز مقدار قابل ملاحظۀ سایر کالاهای عمدۀ تجارتی به شمول المونیم و کود کیمیایی از مسیر گذرگاه استراتیژیک تنگۀ هرمز عبور کرده و به بازارهای جهانی عرضه میشود.
