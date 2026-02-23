حکم محکمه عالی امریکا با ۶ رأی موافق در برابر ۳ رای مخالف علیه تعرفه‌های جهانی، بار دیگر خشم رییس جمهور ترمپ را برانگیخته است. آقای ترمپ تعرفه ‌های جهانی جدید ۱۵ درصدی را تحت قانون متفاوتی اعمال می‌ کند.

حکم محکمه عالی امریکا با ۶ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف مبنی بر غیرقانونی بودن اعمال گسترده تعرفه‌های جهانی توسط رییس جمهور ترمپ، تحت قانون مصوب سال ۱۹۷۷، بار دیگر رییس‌ جمهور را به انتقاد از محکمه عالی و تصمیم آن واداشته است.

آقای ترمپ با صدور یک فرمان اجرایی به اقدام محکمه پاسخ داد و موقتاً ۱۰ درصد تعرفه جهانی را تحت قانون متفاوتی اعمال کرد و سپس این رقم را روز شنبه به ۱۵ درصد افزایش داد.

حکم محکمه عالی بر تعرفه‌هایی متمرکز است که رییس‌ جمهور با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، اعمال کرده است. این قانون شامل تعرفه های گسترده "متقابل" اعمال شده بر ده‌ها کشور است.

حکم محکمه عالی امریکا به طور خاص مانع اجرای تعرفه‌های اعمال شده توسط رییس‌ جمهور ترمپ می‌ شود، که ۷۰ درصد از تمام تعرفه‌هایی را که حکومت در سطح جهانی اعمال کرده بود، تشکیل می‌ داد.

بخش ۱۲۲ قانون توسعه تجارت ایالات متحده به رییس جمهور این قدرت را می‌ دهد که تعرفه جهانی تا ۱۵٪ را تا ۱۵۰ روز اعمال کند، اگرچه کانگرس می ‌تواند آن را تمدید کند.

رییس جمهور روز دوشنبه در صفحه اجتماعی تروت سوشل گفت: " محکمه عالی ایالات متحده به طور تصادفی و ناخواسته به من، به عنوان رییس جمهور ایالات متحده، قدرت و صلاحیت بسیار بیشتری نسبت به این حکم مسخره، احمقانه و بسیار تفرقه‌انگیز بین‌المللی خود داد."

آقای ترمپ افزود: ” محمکه همچنین تمام تعرفه‌های دیگر را تأیید کرده است و همه آنها می ‌توانند به روشی بسیار قدرتمندتر و نفرت‌انگیزتر، با قاطعیت قانونی، نسبت به تعرفه‌هایی که در ابتدا استفاده می‌شد ، مورد استفاده قرار گیرند."

رییس جمهور ترمپ علاوه کرد: "محکمه عالی بی‌ کفایت ما کار بزرگی برای افراد نادرست انجام داد و به همین دلیل آنها باید از خود شرمنده باشند. اما این محکمه عالی راهی برای رسیدن به نتیجه اشتباه پیدا خواهد کرد، نتیجه ‌ای که دوباره چین و کشورهای مختلف دیگر را شاد و ثروتمند خواهد کرد. بگذارید محکمه عالی ما به تصمیم‌هایی که برای آینده ملت ما بسیار بد و مضر است ادامه دهد. من وظیفه‌ ای برای انجام دادن دارم- امریکا را دوباره بزرگ سازید.

جیمیسون گریر، نماینده تجاری ایالات متحده، به روز یکشنبه گفت که سیاست تعرفه‌ ای داره رییس جمهورترمپ ادامه خواهد یافت.

او در برنامه "این هفته" شبکه ای بی سی نیوز گفت: "ابزار قانونی برای اجرای آن ممکن است تغییر کند، اما سیاست تغییر نکرده است. و بنابراین، ما به دنبال تداوم استیم. اکنون تعرفه ۱۵ درصدی وجود دارد. تقریباً معادل انواع تعرفه‌هایی است که ما تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین ‌المللی داشتیم.