مظنون تلاش ناکام سوقصد علیه رییس جمهور ترمپ اتهامات وارده برخود را نپزیرفت

مظنون تلاش نافرجام قتل رییس جمهور ترمپ در مراسم ضیافت خبرنگاران قصر سفید در ماه اپریل، در برابر همه ای اتهامات وارده، اظهار بی گناهی کرد.

تزیرا ابی، وکیل کولن الن ۳۱ ساله و باشنده ایالت کلیفورنیا به نمایندگی از اودر محکمه صحبت کرد. اتهامات وارده بر او شامل سوقصد نافرجام علیه رییس جمهور، حمله بالای افسران پولیس فدرال وجرایم حمل سلاح، میباشد.

سارنوالان ادعا میکنند که الن با تفنگ شکاری بر یک افسر محفاظت رجال برجسته شلیک کرده و بریک پست بازرسی در یک تلاش ناکام حمله علیه رییس جمهور ترمپ و اعضای کابینه او در ضیافت خبرنگاران قصر سفید، هجوم برده بود.

ادعاشده است که الن با قطار از کلیفورنیا به واشنگتن دی سی سفر کرده و با یک تفنگ شکاری، یک تفنگچه و چند چاقو مسلح بوده است و در هوتل واشنگتن هیلتن جای که ضیافت در آن برگزارشده بود، اتاق ریزرف کرده بود.

الن در جریان جلسه محکمه لباس نارنجی به تن داشت و در ناحیه کمر به زنجیر بسته شده بود.

این نخستین حضور او در محکمه فدرال واشنگتن دی سی در برابر قاضی بود که قرار است به دوسیه وی رسیدگی کند.

قاضی دیگری هفته گذشته به خاطر نحوه برخورد با او در یک زندان محلی واشنگتن دی‌سی از او عذرخواهی کرد، رفتاری که شامل قرار دادن او تحت مراقبت‌های جلوگیری از خودکشی و جداسازی از سایر زندانیان بود.

این جلسه محکمه، نمونه ای از نبرد حقوقی مهم بعدی در این دوسیه بود؛ الن تلاش میورزد تا تاد بلانش لوی سارنوال موقت ایالات متحده و جینین پیرو سارنوال دولتی در بررسی دوسیه او سهم نداشته باشند ، زیرا آن‌ها در آن ضیافت حضور داشتند و ممکن است از اهداف ادعاشده ممکنه او بوده باشند.

یوجین اهم، وکیل الن، گفت که تیم دفاع احتمالاً درخواست عدم حضور تمامی کارمندان سارنوالی دولتی در واشنگتن را مطرح خواهد کرد؛ دفتری که جینین پیرو ریاست آن را بر عهده دارد، به دلیل دوستی او با ترمپ و جایگاهش به عنوان قربانی احتمالی.

سارنوالان قرار است تا ۲۲ می به درخواست حقوقی، تیم دفاع پاسخ دهند. جینین پیرو پیش از این در مصاحبه اش با سی ان ان گفته بود: "توانایی من برای پیگرد این دوسیه هیچ ارتباطی با حضورم در آنجا ندارد."