وزیر خارجهٔ سوریه روز پنجشنبه در نخستین سفر خود به لبنان پس از طرح دونالد ترمپ مبنی بر احتمال مقابلهٔ نیروهای سوری با گروه حزب‌الله، با شماری از رهبران لبنانی از جمله جوزف عون، رییس جمهور لبنان و نبیه بری، رییس پارلمان و از متحدان حزب‌الله دیدار کرد.

اسعد الشیبانی در جریان سفر خود به بیروت گفت که دمشق "در صورتی که منافع ایجاب کند"، آماده دیدار با حزب‌الله، گروه لبنانی مورد حمایت ایران، است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کرده است که سوریه مسوولیت مقابله با حزب‌الله در لبنان را بر عهده بگیرد و به‌عنوان میانجی برای گفتگو با این گروه شبه‌نظامی عمل کند.

اما احمد الشرع، رییس‌جمهور سوریه با دخالت مستقیم نظامی در این موضوع مخالفت کرده است.

دفتر ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که احمد الشرع به جوزف عون اطمینان داده است که سوریه در امور داخلی لبنان جانب هیچ طرفی را نخواهد گرفت.

هرچند هنوز مشخص نیست که قصر سفید تا چه اندازه این پیشنهاد را به‌طور جدی دنبال می‌کند، اما احتمال ورود نیروهای سوری به لبنان نگرانی‌هایی را در بیروت و اسراییل برانگیخته است.

اسراییل با دیده تردید به دولت اسلام‌گرای تحت رهبری احمد الشرع می‌نگرد و از زمان به قدرت رسیدن او، کنترول بخشی از جنوب سوریه را در دست گرفته است.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا ماه گذشته در حاشیۀ نشست گروه هفت، گفت که اسراییل باید در قبال لبنان مسوولیت‌پذیرتر عمل کند و افزود که از رفتار اسراییل با لبنان و حزب‌الله راضی نیست.

رییس جمهور ترمپ گفت که اسراییل می‌توانست این موضوع را بسیار زودتر حل کند، اما این کشور بیش از حد با حزب‌الله جنگیده و در این روند افراد زیادی کشته شده‌اند.

ترمپ گفت: "من به اسراییل پیشنهاد دادم که اجازه دهد سوریه مسوولیت مقابله با حزب‌الله را بر عهده بگیرد؛ چون صادقانه بگویم، فکر می‌کنم آن‌ها این کار را بهتر انجام خواهند داد. "

از زمانی که حزب‌الله در ماه مارچ به درگیری میان ایران و اسراییل پیوست، بیش از چهار هزار نفر در نتیجه حملات هوایی اسراییل به لبنان کشته شده‌اند که در میان آنان صدها زن و کودک نیز شامل اند.