دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، روز سه شنبه ۱۶ جون، در حاشیۀ نشست گروه هفت، گفت که اسراییل باید در قبال لبنان مسوولیت‌پذیرتر عمل کند.

رییس جمهور ترمپ با اشاره به جنگ مشترک ایالات متحده و اسراییل علیه ایران گفت که هر فرد هوشیار در اسراییل این را می‌داند که اگر ایالات متحده و شخص خودش وارد عمل نشده بود، اسراییل "اکنون وجود نداشت."

ترمپ رابطۀ خود را با بنیامین نتنیاهو، صدر اعظم اسراییل، رابطۀ "بسیار خوب" و "باورنکردنی" توصیف کرد اما گفت که از رفتار اسراییل با لبنان و حزب‌الله راضی نیست و به گفتۀ وی اسراییل می‌توانست این موضوع را بسیار زودتر حل کند.

رییس جمهور ترمپ گفت که لبنان زمانی کشور بزرگی بود؛ کشوری با استادان، داکتران، وکیلان و چهره‌های فکری برجسته، اما به گفتۀ وی اکنون وضعیت در لبنان "وحشتناک" است. او گفت که لبنان نمی‌تواند از خود دفاع کند و حزب‌الله نیز برای این کشور مشکل‌ساز شده است.

رییس جمهور ترمپ گفت که اسراییل بیش از حد با حزب‌الله جنگیده و در این روند افراد زیادی کشته شده‌اند. آقای ترمپ گفت که لازم نیست هر باری که اسراییل به دنبال فردی است، یک ساختمان اپارتمانی را خراب کند، چون به گفته وی همه کسانی که در آن ساختمان‌ها اند عضو حزب‌الله نیستند.

رییس جمهور ترمپ گفت که جنگ لبنان "درگیری کوچک" است. او گفت که اگر اسراییل نتواند ماموریت مقابله با گروه حزب‌الله لبنان را بدون کشتار افراد انجام دهد، به گفتۀ وی سوریه باید این کار را انجام دهد.

رییس جمهور ایالات متحده گفت که طولانی شدن جنگ اسراییل با حزب‌الله بر "توافق بزرگ" با ایران سایۀ منفی می‌اندازد. توقف حملات اسراییل بر لبنان یکی از شرایط اساسی ایران برای توافق با ایالات متحده است.

رییس جمهور ایالات متحده همچنین گفت که به تغییر رژیم در ایران اعتقادی ندارد و به گفتۀ وی این موضوع هرگز بخشی از هدف او نبوده است، اما گفت که گروه اول و دوم مقام‌های رهبری ایران که امریکا با آنان روبرو بود "همه مرده اند" و بخشی از گروه سوم نیز از بین رفته است.

آقای ترمپ گفت که اکنون ایالات متحده با افرادی طرف است که به گفتۀ وی "منطقی، قوی و باهوش" اند و خواستار کمک به کشور شان اند.

رییس جمهور ترمپ گفت که ایران نه سلاح هسته‌‌ای خواهد ساخت، نه خواهد خرید و نه هم از راه دیگری آن را به دست خواهد آورد. او هشدار داد: "اگر ایران تلاش کند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، جهنم بر پا خواهد شد."

پیش از دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در حاشیۀ نشست جی۷ در فرانسه، رییس جمهور ترمپ از یادداشت تفاهمنامۀ ۱۴ ماده‌ای میان ایالات متحده و ایران دفاع کرد.

هرچند جزییات این سند تا کنون فاش نشده است، رییس جمهور ترمپ گفت: "یگانه چیزی که واقعاً برای من مهم است این است که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و [توافقنامه] این را با صدای بلند و واضح می‌گوید."

قرار است مقام‌های امریکایی و ایرانی روز جمعه مذاکرات مفصل را که محدودۀ ۶۰ روزه برای آن تعیین شده است، در سویس آغاز کنند، که لغو تحریم‌ها بر ایران و سرنوشت یورانیم غنی شدۀ ایران بخش‌های اساسی این مذاکرات است.