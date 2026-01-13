حکومت طالبان به مردم افغانستان هشدار داده است که علیه این گروه حرف نزنند

با وصف تاکید جامعهٔ جهانی برای احترام و رعایت آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان، محدودیت‌های حکومت طالبان بر آزادی بیان همچنان ادامه دارد.

در تازه ترین مورد، مولوی عبدالکبیر، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، هشدار داده است که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که علیه حکومت این گروه حرف بزند.

وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، اخیراً در یک گردهمایی در ولایت خوست، گفته است که "به هیچ کس نه در کوه، نه در همواری و نه در جاده، اجازه می دهیم که یک کلمه علیه امارت اسلامی" بگوید.

مولوی عبدالکبیر این اظهارات را چند روز پس از آن ابراز کرده که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، اخیراً طی یک فرمان، انتقادها بر مقام‌های طالبان را ممنوع اعلام کرد.

در فرمان رهبر طالبان که روز دوشنبه (پنجم جنوری) از جانب ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام حکومت طالبان در شبکه اجتماعی ایکس نشر شد، به نقل از وی آمده است که کسانی که انتقادهای "بیجا" و "دور از واقعیت" را مطرح می‌کنند و با رهنمودهای اسلامی در تضاد باشد، مجازات خواهند شد.

نگرانی‌ها درمورد آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در افغانستان در حالی ادامه دارد که طالبان به تازگی ناظره رشیدی، یک خبرنگار زن را در ولایت قندوز، بازداشت کرده اند. خانوادۀ ناظره رشیدی، مدعی است که در زندان طالبان با او مانند یک مجرم رفتار می‌شود.

طالبان در اگست سال ۲۰۲۱ بر افغانستان حاکم شدند و در بیش از چهار سال گذشته، محدودیت‌های فراوانی را بر رسانه‌ها و آزادی بیان وضع کرده اند.

نهادهای ناظر بر حقوق بشر در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی همواره نگرانی خود را پیرامون وضعیت بشری به شمول آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در آن کشور ابراز کرده و از طالبان خواسته اند تا پالیسی‌های خود را معکوس کنند.

با وجود انتقاد گسترده از رویکرد طالبان در افغانستان، این گروه مدعی است که حقوق بشری همه مردم را با درنظرداشت فرهنگ مردم افغانستان و نیز در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است.