مرکز خبرنگاران افغانستان لغو جواز فعالیت نهادهای حامی رسانه‌ها را از سوی حکومت طالبان محکوم کرده و این اقدام را "خلاف قانون رسانه‌های همگانی کشور و اصول بنیادی آزادی رسانه‌ها" خوانده است.

وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان روز دوشنبه ۲۶ جنوری اعلام کرد که به جز سه نهاد، جواز فعالیت همه سازمان‌های حامی رسانه‌ها را در افغانستان لغو کرده است.

حکومت طالبان ادعا کرده است که نهادهایی که جواز فعالیت شان لغو شده است "به جای حل مشکلات خبرنگاران و رسانه‌ها به آنان مشکلاتی ایجاد کرده و به اعتبار نهادهای رسانه‌ای افغانستان در سطح بین‌المللی صدمه وارد کرده بودند."

حکومت طالبان در مورد چگونگی فعالیت نهادهایی که جواز شان لغو شده است، وضاحت نداده است.

مسوول یکی از نهادهایی که جواز آن لغو شده است، ضمن رد ادعای وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که "هیچ‌گونه ارزیابی از کار این نهاد نشده است و هدف اداره حاکم سرکوب نهادهای مستقل است و می‌خواهد همه امور را کنترول کند."

مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که این اقدام طالبان "ادامۀ روند سرکوب آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها در راستای سیاست انحصار و تک‌صدایی" حکومت این گروه است تا به گفتۀ این نهاد "با ترویج پروپاگندا و روایت‌های همسو با ادارۀ حاکم، بر روند فعالیت رسانه‌ای نظارت داشته باشد."

هرچند طالبان مشخص نکرده اند که جواز کدام سه نهاد تمدید شده است، مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که تنها جواز "کمیتۀ مصوونیت خبرنگاران افغان،" "بنیاد حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان" و "مرکز مطبوعاتی افغان" تمدید شده و جواز فعالیت حدود ده نهاد دیگر تمدید نشده است.

حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست ۲۰۲۱ رسانه‌ها را در افغانستان سرکوب و نهادهای مستقل رسانه‌ای را مجبور کرده است تا دست به خودسانسوری زده یا تبلیغات طالبان را نشر کنند.

حکومت طالبان بارها از سوی نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و سازمان‌های حامی خبرنگاران و رسانه‌ها به نقض حقوق خبرنگاران و آزادی بیان متهم شده است.

با این حال، حکومت طالبان همواره ادعا کرده‌است که به حمایت از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی و منافع ملی پایبند است.