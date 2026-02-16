ایالات متحدۀ امریکا، خواستار آزادی فوری امریکاییهای بازداشت شده از سوی طالبان شد. یک سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به صدای امریکا گفت: "طالبان باید فوراً همه امریکاییهای بازداشتشده در افغانستان را آزاد کند و به دپلوماسی گروگانگیری خود پایان دهد."
سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایالات در پاسخ به پرسش بخش افغانستان صدای امریکا، در ایمیلی نگاشت: "ایالات متحده موضوع بازداشت امریکاییها را مستقیماً با طالبان مطرح کرده و واضح کرده است که همۀ آنان باید آزاد شوند تا اگر باشد که فرصتی برای ایجاد رابطۀ سازنده با ایالات متحده به میان آید".
سخنگوی وزارت خارجۀ ایالات متحده به امریکاییها هشدار داد که به افغانستان سفر نکنند. او گفت: "ما به همه امریکاییها یادآوری میکنیم - به هیچ دلیلی به افغانستان سفر نکنید. طالبان سالهاست که امریکاییها را بازداشت کرده است و حکومت ایالات متحده نمیتواند امنیت شما را تضمین کند."
هفتۀ گذشته سبسشن گروگا، رییس بخش مبارزه با تروریزم در شورای امنیت ملی ایالات متحده، نیز در پستی در شبکۀ اجتماعی ایکس گفت: "رییس جمهور ترمپ این را واضح کرده است که طالبان باید گروگانگیری را متوقف کنند، در غیر آن پیامدهایی وجود خواهد داشت."
گروکا افزوده است که ایالات متحده تا زمانی از تلاش دست بر نخواهد داشت که دنیس کویل و محمود شاه حبیبی را به کشور برگرداند. مقامهای حکومت ایالات متحده میگویند که کویل و حبیبی در بند طالبان به سر میبرند.
یک مقام قصر سفید ماه گذشته به صدای امریکا گفت که رییس جمهور ترمپ به شمول دنیس کویل، به رهایی تمام امریکاییها از بند طالبان متعهد است.
دنیس کویل ۶۴ ساله که باشندۀ ایالت کلورادو و یک پژوهشگر اکادمیک است، نزدیک به دو دهه در افغانستان به گونۀ قانونی در پروژههای اجتماعی کار کرده است.
طالبان به تاریخ ۲۷ جنوری ۲۰۲۵ کویل را از اقامتگاهش در کابل بازداشت کردند و وزارت خارجۀ ایالات متحده در ماه جون سال گذشته گفت که او به ناحق بازداشت شده است.
مقامهای قصر سفید گفته اند که رییس جمهور ترمپ در یک سال گذشته بیش از ۹۰ شهروند امریکا را در کشورهای مختلف از بند رها کرده است که به گفتۀ آنان این شمار بیشتر از دستآورد چهارسالۀ حکومت جو بایدن، رییس جمهور پیشین ایالات متحده است.
در یک سال گذشته، حکومت رییس جمهور دونالد ترمپ پنج شهروند امریکا را از بند طالبان در افغانستان رها کرده است.
تا کنون معلوم نیست که چه تعداد شهروندان امریکا هنوز هم در بند طالبان به سر میبرند، اما بر اساس گزارش رسانههای امریکایی افزون بر دنیس کویل، محمود شاه حبیبی، شهروند دیگر ایالات متحده نیز در بند طالبان است.
