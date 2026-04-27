اوچا می گوید که مداخله طالبان در رساندن کمک ها ادامه دارد

دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می گوید که در ماه مارچ امسال، ۸۶ رویداد در افغانستان رخ داد که منجر به مختل شدن دسترسی مردم به کمک‌های بشردوستانه شد.

اوچا گفته است که مداخله طالبان در روند رساندن کمک های بشردوستانه، جنگ حکومت طالبان با پاکستان، و سرازیر شدن سیلاب ها در سراسر افغانستان، سه بحرانی است که رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان را متاثر ساخته است.

بر اساس گزارش اوچا، در طول ماه مارچ، یک کارمند امداد رسانی در ولسوالی ناری کنر به دلیل تبادله آتش بین نیرو های طالبان و نظامیان پاکستانی کشته و سه امداد رسان دیگر در مناطق مختلف افغانستان بازداشت شدند.

در گزارش آمده است که شمار رویدادهای خشونت علیه کارمندان امدادرسانی در ماه مارچ در مقایسه با ماه فبروری ۵۴ در صد کاهش را نشان می دهد، با آنهم، به گفتۀ این نهاد ملل متحد میزان خشونت علیه کارمندان امدادرسانی در افغانستان هنوز هم بلند بوده و فعالیت موسسات امدادرسان را تحت شعاع قرار داده است.

حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش جدید اوچا واکنش نشان نداده، اما در گذشته گزارش‌ها در مورد دخالت این گروه در روند توزیع کمک‌ها و منحرف کردن آن به سود اعضای طالبان را رد کرده بود.