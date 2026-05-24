دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ساعاتی پس از رویداد گلوله‌باری در نزدیکی قصر سفید از "اقدام سریع و حرفه‌ای" نیروهای خدمات مخفی امریکا سپاسگزاری کرد.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت که این مرد مسلح "پیشینۀ خشونت‌آمیز داشته" و احتمالا نسبت به "ارزشمندترین ساختمان کشور ما دچار وسواس بود".

در این پیام، رییس جمهور گفته است که واکنش سریع نیروهای خدمات مخفی، مانع بروز تهدید بزرگ‌تر امنیتی در یکی از حساس‌ترین نقاط حکومت ایالات متحده شده و حمله کننده، پس از تبادل آتش با ماموران امنیتی، در نزدیکی دروازۀ قصر سفید، کشته شد.

ادارۀ خدمات مخفی ایالات متحده، پس از رویداد گلوله‌باری شام شنبه (۲۳ ماه می)، گفت که اندکی "پس از ساعت ۶ شام روز شنبه،‌ فردی در ساحۀ سرک هفدهم و جادۀ پنسلوانیا از داخل بکس خود سلاح را بیرون کرده و به گلوله باری آغاز کرد."

این اداره تایید کرد که حمله کننده پس از مجروح شدن به شفاخانه منتقل شده و در آنجا "مرده اعلان شد."

به گفتۀ این اداره "یک فرد ملکی در جریان گلوله‌باری مجروح شده است اما هیچ یک از افسران آسیب ندیده اند."

رییس جمهور ترمپ، در پیام تروت سوشیل گفته است: "این رویداد فقط یک ماه پس از گلوله‌باری در مراسم شام خبرنگاران در قصر سفید رخ می‌دهد و نشان‌دهندۀ این مطلب است که برای همۀ روسای جمهور آینده، داشتن امن‌ترین و محافظت‌شده‌ترین فضای ممکن در واشنگتن دی‌سی، تا جه اندازه مهم است."

دونالد ترمپ گفته است که امنیت ملی ایالات متحده "چنین چیزی را ایجاب می‌کند."

تحقیقات در بارۀ انگیزۀ فرد مهاجم و چگونگی وقوع این رویداد ادامه دارد. مقام‌های امریکایی تاکنون هویت مرد مسلح را به‌گونۀ رسمی منتشر نکرده اند.