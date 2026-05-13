اخراج پناهجویان افغان و تشدید بحران آوارگی در افغانستان

سازمانهای امدادرسان بشری هشدار میدهند که مردم افغانستان در سالهای اخیر با بحران بزرگ بازگشت گستردۀ مهاجران و بیجاشدن داخلی مواجه است.
سازمان بینالمللی آوارگان به تازگی گفته است که بحران آوارگی در افغانستان ناشی از درگیری، سرکوب، فقر، بازگشتهای اجباری و فروپاشی حقوق افراد در حکومت طالبان است.
این سازمان با اشاره به اخراج پناهجویان افغان از کشورهایی خارجی به افغانستان گفته است که پاسخ، اخراج پناهجویان افغان نیست، بلکه رعایت اصل عدم برگرداندن پناهجویان، تامین معیشت، رعایت حقوق زنان و استقرار صلح فراگیر است.
افغانستان به دلیل بحرانهای شدید و مداوم بشری ، درگیریها و ناامنی غذایی گسترده به یکی از بزرگترین بحرانهای بشری مبدل شده و میزان بلند مهاجرت و بیجاشدگان داخلی را دارد.
براساس تخمین سازمان ملل متحد تا اوایل سال جاری کم و بیش چهار میلیون نفر در داخل افغانستان آواره شده اند.
بازگشت بیش از سه میلیون نفر از ایران و پاکستان از سپتمبر ۲۰۲۳ تا ماه می سال روان نیز این بحران را تشدید کرده است.
درگیریهای تشدیدشده مرزی با پاکستان از فبروری ۲۰۲۶ به بعد، بیش از ۹۴ هزار نفر را در داخل کشور آواره کرده و فشار عظیمی بر کشوری وارد کرده است که ۱۸ میلیون شهروند آن به کمک نیاز دارند.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که مقامات پاکستانی پس از درگیریهای تازهٔ مرزی میان پاکستان و افغانستان، بازداشتهای خودسرانه و اخراج اجباری مهاجرین افغان را بهشدت افزایش دادهاند.
به گفتهٔ این سازمان تنها در سال ۲۰۲۶، بیش از ۱۴۶ هزار افغان از پاکستان اخراج شده و این آمار از اول اپریل سال روان به این سو افزایش یافته است.
موج اخراجهای اجباری از اکتوبر ۲۰۲۳ بیش از ۵.۴ میلیون افغان را از ایران و پاکستان به افغانستان رانده است.
در حال حاضر نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان در پاکستان به سر میبرند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از سال ۲۰۲۳ به اینسو، نزدیک به دو میلیون افغان دوباره به افغانستان برگشته اند که شامل مهاجران دارای کارتهای مهاجرت و نیز افراد فاقد مدارک اقامت اند.
