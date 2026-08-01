میلونی: ایتالیا و ۲۱ کشور اروپایی خواستار اقدام مشترک برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی شدند

جیورجا میلونی، صدراعظم ایتالیا، روز شنبه اول اگست، در پی موجی اخیر مهاجرت در منطقۀ سوتا اسپانیا، تاکید کرد که تصاویر منتشر شده بار دیگر "ضرورت اقدام فوری اروپا را در برابر مهاجرت غیرقانونی" نشان میدهد.
میلونی گفت که ایتالیا همراه با دنمارک، نامۀ با امضای ۲۲ کشور عضو اتحادیۀ اروپا را تهیه کرده اند که هدف آن "تقویت مرزهای خارجی، مبارزه با قاچاقچیهای انسان و موثرتر شدن روند بازگرداندن مهاجران" میباشد.
این اظهارات صدراعظم ایتالیا پس از آن بیان میشود که به گفته مقامات اسپانیایی، از روز پنجشنبه حدود ۵۰ هزار نفر از طریق زمینی و آب وارد سوتا شدهاند که موجی بیپیشینۀ از ورود از یکی از تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با افریقا را رقم زده است.
اسپانیا اعلام کرد بیش از ۴۸ هزار نفر از آنان ظرف ۴۸ ساعت بدون حادثه خاصی به مراکش بازگشتهاند.
جیورجا میلونی، در این پیام شبکۀ ایکس افزود که جلوگیری از ورودهای غیرقانونی و مقابله با عواملی که میتواند مهاجرتهای جدید را تشویق کند، مسوولیت مشترک کشورهای اروپایی است.
به گفتۀ او "حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیۀ اروپا، منافع یک کشور خاص نیست، بلکه مسوولیت مشترک اروپا میباشد."
از جانب دیگر، جوان جیسس ویواس لارا، رهبر منطقۀ سوتای اسپانیا میگوید که پس از بازگشت مهاجران به مراکش، وضعیت "هنوز به حالت عادی برنگشته است."
باشندگان این منطقه مرتبط با اسپانیا که در ساحل شمالی افریقا و در کنار تنگۀ جبل الطارق موقعیت دارد، روز شنبه (اول اگست)، خواهان نظارت شدیدتر سرحد این منطقه با مراکش شدند.
اسپانیا اعلام کرد که شب گذشته جلو عبور مهاجران را به منطقه سوتا در شمال افریقا، گرفته است و پولیس روز شنبه پس از هجوم گستردۀ مهاجران که منجر به کشته شدن حداقل ۶۷ نفر شد، نصب یک مانع شناور ۵۰۰ متری را در مرز خود با مراکش آغاز کرد.
در یک خبر دیگر، صبح شنبه، اول اگست، شماری از مهاجران تلاش کردند از حصار مرزی وارد شهر خودمختار ملیلیه در اسپانیا شوند.
نیروهای گارد ملکی اسپانیا در حالی که تجهیزات ضدشورش را در نزدیکی مرز مستقر کرده بودند، شاهد تجمع مهاجرانی در سمت مراکش بودند که بعداً تلاش ورزیدند از حصار مرزی عبور کنند.
نمایندۀ حکومت اسپانیا در ملیلیه روز شنبه اعلام کرد که گذرگاه مرزی این شهر با مراکش، که برای ۳۶ ساعت بسته بود، به تدریج در حال بازگشایی است.
سوتا و ملیلیه دو شهر خودمختار اسپانیا در شمال افریقا، تنها مرزهای زمینی اتحادیۀ اروپا با قارۀ افریقا به شمار میروند و به گونۀ دورهیی شاهد تلاش مهاجران برای ورود به اروپا اند.
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