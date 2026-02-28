اردوی اسراییل از کشته شدن ارشدترین مقامات امنیتی ایران خبر داد

اردوی اسراییل با انتشار بیانیه‌ای از کشتن دست کم هفت تن از ارشدترین مقامات نظامی و امنیتی رژیم ایران در حمله‌های روز شنبه ۲۸ فبروری خبر داد.

اردوی دفاعی اسراییل روز شنبه با انتشار این خبر به همراه تصویری در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که "رهبری عالی امنیتی ایران" را از بین برده است.

بر اساس این بیانیه صدها فروند جت جنگی نیروی هوایی اسراییل صبح شنبه "تحت هدایت دقیق استخبارات نظامی، صدها هدف نظامی رژیم تروریستی ایران را در سراسر ایران هدف قرار دادند."

در این بیانیه آمده است:‌ "در چارچوب حمله‌ای غافلگیرانه، اردوی اسراییل چندین مکان در سراسر تهران را که اعضای ارشد رهبری امنیتی ایران در آنها برای برنامه‌ریزی حملات تروریستی علیه دولت اسرییل و سرکوب جمعیت ایران به عنوان بخشی از اعتراضات داخلی گرد هم آمده بودند، شناسایی کرد."

اردوی اسراییل در این بیانیه اعلام کرد که محمد پاکپور، عزیز نصیرزاده، حسین جبل‌عاملیان، علی شمخانی، محمد شیرازی، صالح اسدی، و رضا مظفری‌نیا کشته شده‌اند.

مقامات ایرانی تا زمان نشر این گزارش در این رابطه ابراز نظر نکرده اند.

اردوی اسراییل نیز پیشتر از انجام بزرگ‌ترین عملیات هوایی تهاجمی در تاریخ نیروی هوایی خود با مشارکت حدود ۲۰۰ فروند جت جنگی و هدف قرار دادن سیستم میزایل و سیستم دفاع هوایی رژیم ایران خبر داد.



اردوی اسراییل این عملیات را "بزرگ‌ترین عملیات هوایی تهاجمی در تاریخ نیروی هوایی اسراییل" توصیف کرد و گفت که این عملیات "پس از برنامه‌ریزی دقیق، بر پایه اطلاعات باکیفیت و با هماهنگی هم‌زمان صدها طیاره اجرا شد. جت‌های نیروی هوایی صدها مهمات را علیه حدود ۵۰۰ هدف، از جمله سیستم دفاع هوایی و پرتابگرهای میزایل، به‌طور هم‌زمان در چندین منطقه در سراسر ایران به کار گرفتند."