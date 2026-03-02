قصرسفید: رییس جمهور ترمپ در کنار ادامۀ عملیات، با رهبران آیندۀ رژیم ایران صحبت خواهد کرد

قصر سفید به صدای امریکا گفت که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، "در نهایت" با رهبران بعدی رژیم ایران صحبت خواهد کرد.
این درحالیست که به گفتۀ قصرسفید عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل که منجر به کشته شدن مقامات ارشد رژیم ایران شد، "بیوقفه" ادامه خواهد داشت.
یک مقام ارشد قصرسفید با ارسال یک بیانیه به صدای امریکا، روز یکشنبه اذعان داشت که "دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده گفته است که یک رهبری باالقوۀ جدید در ایران خاطرنشان کرده اند که آنان میخواهند مذاکره کنند و در نهایت او [دونالد ترمپ] مذاکره خواهد کرد. در حال حاضر عملیات خشم حماسی بدون وقفه ادامه خواهد داشت."
در عملیات مشترک ایالات متحده – اسراییل که شنبه ۲۸ فبروری علیه رژیم ایران آغاز شد، آیت الله علی خامنهای، رهبر ایران همراه با دهها مقام ارشد و فرماندۀ دیگر این رژیم کشته شدند.
شبکۀ خبری اتلانتیک، روز یکشنبه اول مارچ، با نشر نقل قول از یک مصاحبه رییس جمهور ترمپ با این شبکه، در بارۀ رژیم ایران، نگاشت: "آنان [رژیم ایران] میخواهند صحبت کنند و من موافقت کرده ام که صحبت کنم، بنابراین من با آنان صحبت خواهم کرد. آنان بایست اینکار را زودتر انجام میدادند ... آنان بسیار صبر کردند."
دونالد ترمپ، روز شنبه با اعلام "عملیات خشم حماسی" گفت که ایالات متحده "بارها" به دنبال توافق با ایران بوده است. رییس جمهور امریکا همچنان تاکید کرد که ایران "هر فرصتی را برای دست کشیدن از جاهطلبیهای هستهای خود رد کرده است. و ما دیگر نمیتوانیم این را تحمل کنیم."
قبل از آغاز عملیات، مقامات امریکایی و ایرانی سه دور مذاکرات غیرمستقیم را با میانجیگری عمان در مسقط و ژینو انجام دادند اما به کدام نتیجۀ نرسیدند.
دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا در اظهارات خود به نشریه اتلانتیک مشخص نکرد که مذاکرات مجدد کجا و چه زمانی ممکن است برگزار شود. رییس جمهور ترمپ خاطرنشان کرد که برخی از مقامات ایرانی که در مذاکرات هفتههای اخیر دخیل بودند، در عملیات نظامی روان کشته شده اند.
دونالد ترمپ به اتلانتیک گفت: "برخی از افرادی که ما با آنان تعامل میکردیم کشته شده اند به خاطریکه ضربات وارده بزرگ بود."
دونالد ترمپ، روز یکشنبه اول مارچ، پس از عملیات مشترک ایالات متحده و اسراییل که منجر به کشته شدن آیت الله علی خامنهای، رهبر ایران، در مجتمع مسکونیاش در تهران شد، به رژیم ایران در مورد هرگونه اقدام تلافیجویانه هشدار داد.
رییس جمهور امریکا در یک پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نوشت: "ایران به تازگی اعلام کرد که امروز حملۀ بسیار شدید انجام خواهد داد، شدیدتر از هر زمان دیگری. "بهتر است چنین کاری نکنند، زیرا اگر چنین کنند، ما با نیرویی پاسخ خواهیم داد که هرگز پیش از این دیده نشده است."
ترمپ این اظهارات را در پاسخ به تهدیدهای تلافیجویانه رژیم استبدادی مذهبی تهران بیان کرد.
دونالد ترمپ، در پستی که روز شنبه (۲۸ فبروری)، منتشر کرد، خامنهای را "یکی از شیطانیترین افراد تاریخ" توصیف کرد و گفت که مرگ او "بزرگترین فرصت برای مردم ایران برای پسگیری کشورشان" است.
دونالد ترمپ، در سخنرانی خود در روز شنبه به مردم ایران گفت که "زمان آزادی شما فرارسیده" و از آنان خواست که "حکومت خود را به دست بگیرند."
رییس جمهور ترمپ در مصاحبه خود با نشریه آتلانتیک، با توجه به اینکه ایرانیان در سراسر جهان به استقبال از کشته شدن خامنهای جشن برپا کرده اند، ابراز اطمینان کرد که ایرانیها به پا خواهند خیست.
رییس جمهور ترمپ گفت که این عملیات تا زمانی که برای دستیابی به اهداف ایالات متحده، از جمله دفاع از مردم امریکا با از بین بردن تهدیدات قریبالوقوع از سوی رژیم ایران، لازم باشد، "بدون وقفه" ادامه خواهد یافت.
رژیم ایران از زمان شروع این عملیات، میزایلها و طیارههای بدون سرنشین را علیه چندین کشور منطقه شلیک کرده است که منجر به تلفاتی در اسراییل، امارات متحده عربی، بحرین و کویت شده است.
فرماندهی مرکزی اردوی ایالات متحده، ( سنتکام)، تصاویری از نیروهای امریکایی را که در چارچوب "عملیات خشم حماسی" در روزهای شنبه و یکشنبه، حملات میزایلی را علیه اهدافی در ایران انجام میدهند، به اشتراک گذاشت.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده در شبکۀ اجتماعی ایکس خود نگاشته است: "به رژیم ایران هشدار داده شده بود. سنتکام اکنون طبق دستور، اقدام سریع و قاطعی انجام میدهد."
پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا تعهد کرد که میزایلهای رژیم ایران، در کنار برنامۀ تولید میزایلها و نیروی بحری آن، نابود خواهند شد.
هگسیت در شبکۀ اجتماعی ایکس نگاشته است: "ایالات متحده این درگیری را آغاز نکرد، اما ما آن را تمام خواهیم کرد. اگر شما امریکاییها را در هر کجای دنیا بکشید یا تهدید کنید - همانطور که ایران کرده است - ما شما را از پا درخواهیم آورد و شما را خواهیم کشت."
اسراییل، متحد کلیدی ایالات متحده در شرقمیانه، گزارش داد که دهها نفر از مقامات و فرماندهان ارشد ایرانی در عملیات جاری کشته شدهاند.
نیروهای دفاعی اسراییل روز یکشنبه اعلام کردند که برای اولین بار از زمان آغاز "عملیات غرش شیران"، نیروی هوایی اسراییل اهداف متعلق به رژیم ایران را در قلب تهران هدف قرار میدهد.
اردوی اسراییل اعلام کرد که طی روز گذشته، نیروی هوایی این کشور حملات گستردهای را برای ایجاد برتری هوایی و هموار کردن مسیر به سمت تهران انجام داده است.
