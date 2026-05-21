میزان خالص مهاجرت درازمدت به بریتانیا در سال ۲۰۲۵ تقریباً نصف شده و به سطحی رسیده است که آخرینبار پیش از معرفی سیستم مهاجرتی پسا برگزیت دیده شده بود و دلیل آن رویکردهای سختگیرانۀ مهاجرتی حکومت خوانده شده است.
ادارۀ ملی آمار بریتانیا روز پنجشنبه ۲۱ می اعلام کرد که مهاجرت خالص در آن کشور در سال ۲۰۲۵ کم و بیش ۱۷۱هزار نفر بود، حالانکه در سال ۲۰۲۴ این رقم به ۳۳۱هزار نفر میرسید. آمار این اداره نشان میدهد که اوج مهاجرت خالص دراز مدت به بریتانیا در سال ۲۰۲۳ بود، طوریکه شمار مهاجرتها در آن سال به ۹۴۴هزار نفر میرسید.
مهاجرت - چه قانونی و چه غیرقانونی - بیش از یک دهه است که بر بحثهای سیاسی در بریتانیا چیره است و حکومتهای پیهم آن کشور قوانین سختگیرانهتری برای ویزا وضع کرده اند. حکومت کنونی بریتانیا نیز متعهد شده است که اقدامات بیشتری انجام دهد.
کانون فکری "آیندۀ بریتانیا" اعلام کرده است که این کشور "یکی از شدیدترین کاهشهای ثبتشده در مهاجرت خالص را تجربه میکند"، اما بر اساس تحقیقات، اکثر مردم برعکس این یافتهها فکر میکنند.
شبانه محمود، وزیر داخلۀ بریتانیا، از پیشرفتهای حاصل از سیاستهای سختگیرانهتر استقبال کرد، اما گفت که هنوز کارهایی برای انجام دادن وجود دارد. او گفت: "ما همیشه از کسانی که به این کشور کمک میکنند و آرزوی ساختن زندگی بهتری در اینجا را دارند، استقبال خواهیم کرد. اما ما باید نظم و کنترول را به مرزهای خود بازگردانیم."
وزیر داخلۀ بریتانیا افزود که سیاست جدید مهاجرتی حکومت که مبتنی بر مهارت است، وابستگی به "کارگران ارزان خارج از کشور" را پایان میدهد. اما کارفرمایان و اقتصاددانان نگرانیهایی را در مورد کمبود نیروی کار، به ویژه در بخشهایی مانند مراقبتهای صحی و مهمانداری، مطرح کردهاند.
حکومت بریتانیا سال گذشته در راستای پایان دادن به استخدام کارمندان بخش مراقبتهای صحی از خارج از کشور، که بزرگترین عامل مهاجرت کاری در سالهای اخیر بود، گام برداشت و میزان حقوق برای ویزای کارگران ماهر را افزایش داد.
