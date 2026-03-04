بریتانیا محدودیت تازۀ ویزه بر شهروندان افغانستان وضع کرد

حکومت بریتانیا، در پی افزایش قابل ملاحظۀ درخواست‌های پناهندگی از مسیرهای قانونی، با یک اقدام بی‌پیشینه، صدور ویزه تحصیلی را برای شهروندان چهار کشور به شمول افغانستان به حالت تعلیق در می‌آورد.

وزارت داخلۀ بریتانیا ، زیر نام "وقفۀ اضطراری"، صدور ویزۀ تحصیلی با اسپانسر یا (حمایت مالی) را برای افغانستان، کامرون، میانمار و سودان و ویزۀ کار را برای شهروندان افغانستان متوقف خواهد کرد.

این وقفۀ صدور ویزه از طریق ایجاد تغییر قوانین مهاجرت از ۲۶ مارچ ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد بود.

وزارت داخلۀ بریتانیا گفته است که درخواست‌های پناهندگی دانشجویان افغانستان، کامرون، میانمار و سودان بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۷۰ درصد افزایش یافته است - و این امر آنان را در میان محتمل‌ترین ملیت‌ها برای درخواست پناهندگی قرار می‌دهد.

بریتانیا می گوید که از سال ۲۰۲۱، تعداد درخواست های پناهندگی از سوی افرادی که به صورت قانونی وارد این کشور شده اند، سه برابر شده و از "۱۰۰ هزار" نفری که سال گذشته درخواست پناهندگی داده اند، ۳۹ درصد با ویزۀ تحصیلی یا کاری به این کشور آمده اند و این تعداد در پنج سال گذشته به ۱۳۳ هزار و ۷۶۰ نفر رسیده است.

به گفتۀ وزارت داخلۀ بریتانیا، در بین سال های ۲۰۲۱ تا ختم سپتمبر ۲۰۲۵ میلادی، ۹۵ درصد افغان‌های که با ویزۀ کار به بریتانیا آمده اند، درخواست پناهندگی داده اند.

شبانه محمود، وزیر داخله بریتانیا، تصریح کرده است که نظام ویزه این کشور نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

شبانه محمود تاکید کرده است که بریتانیا همچنان به سنت دیرینه خود در حمایت از افرادی که از جنگ و تعقیب می‌گریزند پابند است، اما در عین حال، تامین نظم و کنترول بر مرزها را یک اولویت اساسی می‌داند.

وزیر داخلۀ بریتانیا گفته است که به همین دلیل او این تصمیم بی‌پیشینۀ رد ویزه را برای آن دسته از افرادی اتخاذ می‌کند که به گفتۀ وی "به دنبال سواستفاده از سخاوت بریتانیا اند."

وزیر داخلۀ بریتانیا این را هم گفته است که این اقدامات در پی تصمیم صدراعظم بریتانیا برای اتخاذ رویکردی سختگیرانه‌تر در دپلوماسی اتخاذ شده است تا اطمینان حاصل شود که قوانین بریتانیا همیشه رعایت می‌شوند و سیستم مهاجرتی مبتنی بر انصاف است.

با وجود این محدودیت‌ها، حکومت بریتانیا اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۱ بدین‌سو بیش از ۳۷ هزار شهروند افغانستان را از طریق دو برنامۀ اسکان مجدد پذیرفته و همچنان بر تعهد خود در قبال حمایت از افراد واقعاً نیازمند تاکید دارد.