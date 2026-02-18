نگرانی ملل متحد از افزایش شهرنشینی در افغانستان

برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد (هبیتات) گفته است که آیندۀ افغانستان "شهرنشینی" است و انتظار میرود تا سال ۲۰۶۰ میلادی، از هر دو نفر در افغانستان، یک نفر آن –۵۰ درصد نفوس افغانستان - در شهرها زندگی کند.
این ادارۀ ملل متحد در شبکۀ اجتماعی ایکس با نشر پیامی هشدار داده است که "بااین وضعیت، بسیاری از شهرهای افغانستان برای اینگونه شهرنشینی سریع آماده نیستند."
هبیتات روز سهشنبه، ۱۷ فبروری، با ابراز نگرانی گفت که اگر این روند ادامه یابد، چالشهای مربوط به مسکن، خدمات شهری و زیربناها در شهرهای مختلف افغانستان تشدید خواهد یافت.
برنامۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد تاکید کرده است که اینگونه تغییر "نیازمند برنامهریزی درازمدت و سرمایهگذاری قابل توجه در عرصۀ مسکن، حمل و نقل، فراهم کردن آب آشامیدنی و سایر خدمات ضروری است."
با این وصف، ادارۀ اسکان بشری سازمان ملل متحد گفته است که در صورت "برنامهریزی و آمادگی خوب، شهرنشینی، محرک قدرتمندی برای توسعه پایدار" بوده میتواند.
هبیتات اذعان داشته است که با اولویت قرار دادن محیطهای زندگی مناسب و امن، میتوان شهرهایی ساخت که در آنها همه از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار باشند.
این تاکید در حالی صورت میگیرد که بسیاری از ساکنان شهرها از کمبود خدمات اولیه و گسترش سکونتگاههای غیررسمی شکایت دارند. هبیتات پیش از این گفته بود که در سال ۲۰۲۶ حدود ۴.۲ میلیون نفر در افغانستان به سرپناه عاجل و اقلام غیرغذایی نیاز دارند.
این درحالیست که بانک جهانی نیز در گزارشی مفصل در جون ۲۰۲۴ اعلام کرد که سرعت شهرنشینی در افغانستان طی دو دهه گذشته افزایش یافته و چالشهای متعددی را ایجاد کرده است.
در این گزارش بانک جهانی آمده است که جمعیت شهری در افغانستان ۲۵ درصد از کل جمعیت این کشور تخمین زده میشود و این میزان از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، چهار درصد افزایش یافته است.
در این گزارش همچنین آمده است که چنین توسعه شهری، چالشهایی را برای افغانستان از نظر خدمات کافی و فرصتهای معیشتی و همچنین خطرات اقلیمی برای جمعیت رو به رشد شهری ایجاد کرده است.
