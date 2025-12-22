ایالات متحده دومین تانکر نفت ونزویلا را در آب‌های بین المللی توقیف کرد. این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا اعلام کرد که تمام نفتکش‌های تحریم ‌شده که به ونزویلا رفت و آمد می ‌کنند را "محاصره" خواهد کرد.

کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده روز شنبه در یک پیام شبکۀ اجتماعی ایکس، این رهگیری را تایید کرد. دراین پست یک ویدیویی نیز نشان داده می ‌شود که نیروهای امریکایی در حال سوار شدن به یک کشتی تجاری - با پرچم پانامه و متعلق به شرکت کشتیرانی Centuries در هانگ کانگ - استند.

وزارت امنیت داخلی امریکا اذعان داشت که کشتی مظنون به انتقال نفت است که توسط ایالات متحده تحریم شده است.

این انکشافات، بخشی از تسریع فشار یک ماهۀ ایالات متحده بر حکومت به رهبری نیکولاس مادورو، رییس جمهور ونزیولا است. اقتصاد ونزویلا با مشکلات دست و پنجه نرم می ‌کند و ازآنجاییکه حکومت ونزویلا به فروش نفت در خارج متکی است، محاصرۀ تانکرهای نفت می‌تواند تاثیرات بیشتر بر اقتصاد ونزویلا وارد آورد.

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده سه شنبۀ گذشته دستور یک "محاصرۀ کامل و تمام عیار" بر تمام تانکرهای نفت تحت تحریم ایالات متحده را صادر کرد که به ونزویلا داخل یا از آن کشور خارج می‌ شود. رییس جمهور ترمپ گفت که رژیم ونزویلا غیر مشروع است و یک سازمان تروریستی خارجی است که از [فروش] نفت برای تمویل "تروریزم موادمخدر" استفاده می‌کند.

ایالات متحده تحریم‌هایی را بر نفت ونزویلا، با تمرکز بر شرکت نفت دولتی PDVSA، اعمال کرده و معاملات مالی را محدود ساخته است. حکومت امریکا همچنان "کشتی سایه" تانکرهای را هدف قرار داده که از آن به منظور دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌شد و تعرفه‌های جدید را بر واردکنندگان وضع کرده است.

قبل از اینکه رییس جمهور ترمپ، محاصره را اعلام کند، نیروهای امریکایی در دهم ماه دسمبر، نخستین نفت‌کش را که (سکیپر) نامیده می‌شد، در سواحل ونزویلا توقیف کرد.

دفتر سارنوالی ایالات متحده در واشنگتن دی سی، دستور بازداشت کشتی سکیپر را صادر کرده ادعا کرد که از آن کشتی برای یک " شبکۀ انتقال نفت" استفاده می ‌شد که گروه تروریستی حزب الله لبنان را حمایت می‌کرد.

گروه حزب الله از حمایت حکومت ایران و نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران برخوردار است.