قصر سفید: تحقق مسیر رفاه غزه در درجه اول نیاز به امنیت دارد

قصر سفید میگوید که مسیر رفاه در باریکۀ غزه، تنها در چارچوب ترتبیات امنیتی مشخص و هنوز نهایینشده، قابل تحقق است.
یک مقام قصر سفید با بیان این مطلب به بخش فارسی صدای امریکا، بر تقدم "امنیت" در هر طرح بازسازی و ادارۀ غزه تاکید ورزید.
همزمان با این، واشنگتن، در حال رایزنی برای شکلدهی "نیروهای بین المللی تثبیت ثبات" در غزه و حمایت از ابتکارات موازی برای مهار گروههای مورد حمایت ایران، مانند حزبالله در لبنان است.
این مقام قصر سفید در واکنش به گزارش نشریۀ "تایمز اسراییل" در بارۀ موافقت شماری از رهبران جهان برای عضویت در "هیات صلح غزه گفت که تحقق مسیر رفاه و در غزه "در درجۀ نخست به امنیت نیاز دارد".
قرار است هیات صلح غزه بر پایۀ طرح رییس جمهور دونالد ترمپ، مدیریت بعد از جنگ را در باریکه به عهده گیرد.
طرح ترمپ خواستار استقرار یک نیروی بینالمللی برای ایجاد ثبات در غزه است، اما این مقام قصر سفید گفت: "هنوز تصمیم نهایی در مورد آرایش این نیروها گرفته نشده است."
این مقام قصر سفید به صدایامریکا گفت که تصمیمهاب عملیاتی بر عهده نیروهای امنیتی اسراییل، هیات صلح، و کمیتهای از تکنوکراتهای فلسطینی است و جزییات آن همچنان زیر بررسی است.
به گفته این مقام قصر سفید، هیچ نیروی امریکایی در غزه حضور نخواهد داشت و ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در حال تدوین طرحهایی برای "نیروهای بینالمللی تثبیت ثبات" است.
این طرح شامل تعیین قواعد درگیری، مشخص کردن کشورهای مشارکتکننده، و حوزههای عملیاتی احتمالی این نیرو خواهد بود و هدف آن، جایگزین شدن تدریجی این میکانیزم با حضور مستقیم اردوی اسراییل در بخشهایی از غزه میباشد.
بر اساس گزارش اختصاصی روزنامه "تایمز اسراییل"، حکومت ایالات متحده به طرفهای درگیر اطلاع داده که از مصر، قطر، امارات متحده عربی، بریتانیا، ایتالیا، و آلمان تعهد گرفته است تا رهبران این کشورها در کنار رییسجمهور ترمپ در "هیئت صلح" ویژه مدیریت بعد از جنگ غزه حضور داشته باشند.
در سلسلۀ این تلاشها ایالات متحده به همراه فرانسه و عربستان سعودی روز پنجشنبه (۱۸ دسمبر) در پاریس نشستی را با فرمانده اردوی لبنان برگزار کردند که هدف آن نهاییکردن نقشهراه برای پیشبرد میکانیزم خلع سلاح حزبالله بود.
این در حالی است که سران حزبالله میگویند به هیچ وجه حاضر به واگذاری سلاحهای خود نیستند.
با وجود این مواضع تند، مقامهای امریکایی، فرانسهیی و سعودی امیدوارند که ترکیبی از فشار دیپلوماتیک، تضمینهای امنیتی برای لبنان و تقویت اردوی این کشور بتواند زمینه را برای آغاز یک روند طولانی و مرحلهیی خلع سلاح فراهم کند، هرچند چشمانداز موفقیت آن همچنان مبهم است.
گروه