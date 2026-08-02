مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، در مصاحبۀ تازهاش با شبکۀ فاکس نیوز که شنبه شب (اول ماه اگست) نشر شد گفت که تهران تلاش دارد "انقلاب خود را صادر کند و این رویکرد باید تغییر کند."
مارکو روبیو، در مصاحبهای با لارا ترمپ، عروس دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا و مجری شبکه فاکسنیوز گفت که رفتار "رژیم ایران باید تغییر کند" و رفتار منطقهای آن قابل ادامه نیست.
وزیر خارجۀ امریکا با انتقاد از سیاستهای حکومت ایران گفت که برای تغییر رفتار ایران، باید هزینهای این کشور به خاطر اینچنین سیاستی، آنقدر سنگین باشد که توان پرداخت آن را نداشته باشد.
روبیو گفت: "آنان میخواهند انقلاب خود را صادر کنند. این موضوع باید تغییر کند - و تنها راهی که میتوانید آن را تغییر دهید این است که بهای آن را برایشان آنقدر بالا ببرید که نتوانند از عهدۀ پرداخت آن برآیند."
وزیر خارجه روبیو در این مصاحبه تاکید کرد که فکر نمیکند "رژیم ایران تا کنون با رییس جمهوری مانند ترمپ مواجه شده باشد؛ کسی که واقعاً اقدام میکند."
روبیو افزود که ایران طی ۲۰ تا ۳۰ سال گذشته، نه تنها از سوی ایالات متحده بلکه از طرف جامعۀ جهانی، به رفتارهایی مانند "دروغ گفتن و نقض توافقها" عادت کرده و هزینۀ جدی برای این اقدامات نپرداخته است.
این اظهارات وزیر خارجۀ ایالات متحده در خصوص "تغییر رفتار ایران" در حالی بیان میشود که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده ناوقت شنبه شب در یک پیام تروت سوشیل اعلام کرد که به خاطر "منافع جهان و بقای ایران شکوفا" حمله بر ایران را به طور مشروط متوقف کرده است.
دونالد ترمپ، اعلام کرد که روی چارچوب یک تعامل با ایران توافق شده و به درخواست ایران و کشورهای شرق میانه حمله گسترده بر این کشور را لغو کرده است.
بیانیۀ رییس جمهور امریکا پس از آن صادر میشود که رسانههای امریکایی جمعه شب گزارش دادند که فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده یا سنتکام، برای حملۀ شدید بر تاسیسات انرژی و هستهای در ایران آماده میشود.
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