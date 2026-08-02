ترمپ: روی چارچوب یک تعامل با ایران توافق شد؛ حمله را لغو کردم

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که روی چارچوب یک تعامل با ایران توافق شده و به درخواست ایران و کشورهای شرق میانه حمله گسترده بر این کشور را لغو کرده است.

رییس جمهور ترمپ در شبکهٔ اجتماعی تروث سوشیل نوشت: " بر اساس این درخواست، و با هدف تامین منافع آینده جهان و نیز بقای یک ایران موفق و مرفه، با لغو حمله موافقت کرده‌ام؛ مشروط بر اینکه بتوانیم هرچه سریع‌تر به یک توافق دست یابیم ".

رییس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحدهٔ امریکا آمادهٔ یک عملیات نظامی گسترده علیه ایران بود؛ عملیاتی که به گفتهٔ وی، در سطحی از "قدرت و توان نظامی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون بی‌پیشینه" بوده است.

ترمپ گفته است که این توافق "شامل بازگشایی فوری، کامل و بدون قید و شرط تنگه هرمز و همچنین پایان دادن به تهدید هسته‌ای ایران" خواهد بود.

رییس جمهور ترمپ افزوده است: " کشور اسراییل نیز در این تعهد با من همراه است.همه دست‌به‌کار شوید و این توافق را نهایی کنید."

بیانیه رییس‌جمهور امریکا پس از آن صادر می‌شود که رسانه‌های امریکایی جمعه شب گزارش دادند که فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده یا سنتکام برای حمله شدید به تاسیسات انرژی و هسته‌ای در ایران آماده می‌شود.

ساعاتی پیش از بیانیه برخی رسانه‌ها گزارش دادند که محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی روز شنبه (اول اگست) با رییس‌ جمهور امریکا صحبت کرده و از او خواسته است برای کاهش تنش‌ها تلاش کند و از حمله به ایران خودداری کند.

در همین حال، وزارت خارجۀ ایالات متحده به شهروندان خود در سراسر شرق میانه هشدار داده بود که در صورت تشدید تنش‌ها، آمادۀ ترک منطقه باشند یا در صورت امکان، از آن منطقه خارج شوند.

این هشدار شامل شهروندان امریکایی در ده کشور به شمول امارات متحدۀ عربی، قطر، عمان، عراق، اردن، اسراییل، کویت، عربستان سعودی، بحرین و مصر می‌شود.

وزارت خارجه از شهروندان امریکایی حاضر در شرق میانه نیز خواست با احتیاط بیشتر و هوشیاری کامل عمل کنند و خود را برای احتمال لغو پروازها، بسته شدن موقت حریم هوایی و اختلال در سفرها آماده نگه دارند.

این وزارتخانه همچنین از شهروندان امریکایی خارج از شرق میانه خواسته است در سفر به این منطقه یا عبور از آن "تجدیدنظر جدی" کنند.