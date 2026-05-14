سومین دور مذاکرات صلح میان اسراییل و لبنان، قرار است روز پنجشنبه (۱۴ می) به میانجیگری ایالات متحده، در واشنگتن برگزار شود.
دیدار میان نمایندگان اسراییل و لبنان در مقر وزارت خارجهٔ ایالات متحده در حالی صورت میگیرد که آتشبس شکننده میان نظامیان اسراییلی و گروهٔ تروریستی حزبالله، روز یکشنبه منقضی میشود و خصومتها میان دو طرف نیز ادامه دارد.
در این مذاکرات، مایکل نیدهم، مشاور وزیر خارجهٔ ایالات متحده، میچل عیسا، سفیر این کشور در لبنان و مایک هکبی، سفیر ایالات متحده در اسراییل، از واشنگتن نمایندگی کنند.
براساس معلومات یک مقام وزارت خارجهٔ ایالات متحده و رسانههای اسراییلی، سایمون کرم، فرستادهٔ ویژهٔ ریاست جمهور لبنان و یوسی درزمین، معاون مشاور امنیت ملی اسراییل، رهبری هیاتهای خود را برعهده خواهند داشت.
به گفتهٔ وزارت خارجهٔ ایالات متحده، هدف این مذاکرات "قطع قاطعانه رویکرد ناکام دو دههٔ گذشته است که به گروههای تروریستی اجازه داد تا خود را مستقر و توانمند کنند، اقتدار دولت لبنان را تضعیف کرده و مرز شمالی اسراییل را به خطر اندازند".
این وزارت گفته است که بحثها در این دیدار بر "ایجاد چارچوبی برای صلح و امنیت پایدار، احیای کامل حاکمیت لبنان در سراسر قلمروش، تعیین مرزها و ایجاد مسیرهای مشخص برای کمکهای بشردوستانه و بازسازی در لبنان" متمرکز خواهد بود.
پیش از این مذاکرات، لبنان گفت که هیات آن کشور از اسراییل خواهد خواست تا یک آتشبس را تطبیق کند. یک سخنگوی حکومت اسراییل گفت که این مذاکرات به هدف خلع سلاح کردن حزبالله و رسیدن به یک توافق صلح، برگزار میشود.
یخیل لایتر، سفیر اسراییل در ایالات متحدهٔ امریکا، گفته است که یک چارچوب برای خلع سلاح کردن تدریجی حزبالله و گسترش روابط سیاسی با لبنان را ارایه خواهد کرد.
یخیل لایتر گفت: "ما با آنان یک ساحهأ مشخص را مشترکاً تعیین خواهیم کرد و برنامهریزی خواهیم کرد که آن ساحه چگونه پاکسازی خواهد شد، و پس از آن به پیشروی ادامه خواهیم داد.
حزبالله روز سه شنبه از حکومت لبنان خواست تا از این مذاکرات کناره گیری کند و مذاکرات مستقیم را "تسلیم مقامات لبنانی".
همزمان با این مذاکرات، تنشها نیز ادامه دارد. وزارت صحت لبنان گفته است که روز چهارشنبه در نتیجهٔ حملات اسراییل، کم از کم ۲۲ نفر به شمول هشت کودک، کشته شدند.
در همین حال، روز پنجشنبه در نتیجهٔ اصابت یک طیارهٔ بیسرنشین حزبالله در شمال اسراییل، سه غیرنظامی اسراییلی زخمی شدند که دو تن آنان جراحات شدید برداشته اند.
نیروی دفاعی اسراییل آن را "نقض آشکار تفاهمات آتشبس از سوی سازمان تروریستی حزبالله" خوانده و یک موج از حملات را بر تاسیسات این گروه در جنوب لبنان راه اندازی کرد.
آتشبس میان اسراییل و حزب الله که به تاریخ ۱۶ اپریل اعلام شد و بعداً به تاریخ ۲۳ اپریل از سوی رییس جمهور دونالد ترمپ برای سه هفته تمدید شد، روز یکشنبه منقضی میشود. نواف سلام، صدراعظم لبنان، هفتهٔ گذشته گفت که مطالبهٔ حد اقل کشورش "یک جدول زمانی برای خروج (نظامیان) اسراییل" میباشد.
وزارت صحت لبنان گفته است که در پی آغاز تشنج به تاریخ دوم مارچ، ۲۸۹۶نفر به شمول ۵۸۹ زن، کودک و کارمندان صحی، کشته شده اند. این وزارت میان تلفات غیرنظامیان و جنگچویان تفکیک نمیکند.
در همین حال، از آغاز این درگیری، دو غیرنظامی اسراییل – یکی در نتیجهٔ یک حملهٔ راکتی حزبالله و فرد دوم در شلیک سهوی اسراییل در نزدیکی مرز لبنان – کشته شده اند.
اسراییل گفته است که از دوم مارچ تاکنون، ۱۷نظامی آن کشور در جنوب لبنان کشته شده اند.
