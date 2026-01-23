تیکتاک به خاطر رسیدگی به نگرانیهای مرتبط با حریم خصوصی کاربران و امنیت ملی در ایالات متحده، سرمایهگذاری مشترک را ایجاد کرده است که به این شبکه اجازه میدهد تا به فعالیت خود در این کشور ادامه دهد.
این شبکۀ مشهور اجتماعی روز پنجشنبه در یک بیانیه اذعان داشت که معلومات کاربران امریکایی را در یک سیستم نگهداری میکند که توسط شرکت امریکایی اوراکل مدیریت میشود. همچنان تلاش خواهد شد تا برای الگوریتمهای تیک تاک، به ۲۰۰ میلیون کاربر این شبکه، آموزش مجدد داده شود.
این نهاد جدید عمدتاً متعلق به امریکاییها خواهد بود و بایتدنس، شرکت مادر چینی تیکتاک، حدود ۲۰ درصد از سهام آن را در اختیار خواهد داشت.
تیکتاک میگوید که یک هیات مدیرۀ هفت نفری نیز با اکثریت امریکایی خواهند بود و توسط آدم پریسر، رییس پیشین عملیاتی، مالی و مصوونیت آن، رهبری خواهد شد.
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، پنجشنبه شب در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل از این پیشرفت تمجید کرد و گفت که "بسیار خوشحال است که به نجات تیکتاک کمک کرده است." رییس جمهور ترمپ همچنان از شی جین پینگ، رییس جمهور چین، به خاطر تایید این مهم، تشکر کرد.
دونالد ترمپ، در دور نخست ریاست جمهوری خود، با بیان اینکه ممکن اسناد کابران تیکتاک به دست حکومت چین بیافتد، خواستار ممنوعیت تیکتاک شد.
قرار بود ممنوعیت بر فعالیت تیکتاک، پس از قانونی که در سال ۲۰۲۴ توسط جو بایدن، رییس جمهور پیشین امریکا، امضا شد، اعمال شود، اما رییس جمهور ترمپ در عوض، این ممنوعیت را در اوایل سال ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآورد و تیکتاک را تحت فشار قرار داد تا سرمایهگذاران امریکایی را برای به دست گرفتن عملیات کاربران امریکایی پیدا کند.
