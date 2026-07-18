سنتکام: به دستور ترمپ حملات جدید را بر ایران انجام دادیم

فرماندهی مرکزی قوای امریکایی (سنتکام) ناوقت شنبه (۱۸ جولای)، از انجام موج جدید حملات حملات بر ایران خبر داد.

سنتکام در پیامی در شبکۀ ایکس نگاشته است که این حملات ساعت ۶ عصر به وقت شرق امریکا، به دستور سرقوماندان اعلی قوای مسلح این کشور، انجام شده است.

در پیام سنتکام آمده است: "این حملات به گونۀ طراحی شده بود تا توانمندی ایران را برای تهدید کشتی‌های تجارتی در تنگۀ هرمز تضعیف کند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که حملاتی را شب گذشته بر نظامیان امریکایی مستقر در اردن انجام داده است، توبیخ کند."

در حمله میزایل رژیم ایران به پایگاه میزبان نیروهای امریکایی در اردن، دو منسوب نظامی امریکایی کشته و یک نفر دیگر ناپدید شده است.

در این بیانیه آمده است که چهار نظامی امریکایی برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه‌های اردن منتقل شدند و پس از تداوی مرخص شدند.

استناد بر بیانیۀ سنتکام، شماری دیگر از نیروها نیز به دلیل جراحات جزیی تحت معاینه قرار گرفتند و به وظیفۀ شان بازگشتند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحده، در پیام کوتاهی در شبکۀ اجتماعی ایکس، ضمن بازنشر پیام سنتکام در مورد کشته شدن نظامیان امریکایی در ارن، نگاشته است: "قربانی آنان تنها عظم ما را راسخ‌تر می‌سازد."

این هشتمین شب متوالی است که نیروهای امریکایی مواضع را رژیم ایران را آماج حملات قرار می‌دهد.