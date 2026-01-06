استیفن میلر: گرینلند باید بخش از ایالات متحده باشد

استیفن میلر، معاون رییس دفتر ریاست جمهوری ایالات متحدۀ امریکا، با تکرار درخواست رییس جمهور ترمپ، مبنی بر الحاق گرینلند به ایالات متحده، فشار بر دنمارک را که ادعای حاکمیت بر بزرگترین جزیرۀ جهان را دارد، افزایش داد.

آقای میلر، که به عنوان معاون رییس دفتر ترمپ در امور سیاسی و مشاور امنیت داخلی ایالات متحده خدمت می‌کند، دوشنبه شب در سی‌ان‌ان گفت که مداخله نظامی ایالات متحده برای ادعای مالکیت بر این قلمرو قطب شمال غیرضروری است زیرا "هیچ‌کس قرار نیست بر سر آینده گرینلند با ایالات متحده به صورت نظامی بجنگد."

رییس جمهور ترمپ، روز یکشنبه در طیارۀ مخصوص ریاست جمهوری امریکا به خبرنگاران گفت که ایالات متحده برای امنیت ملی به کنترول گرینلند نیاز دارد. زیرا به گفتۀ او، روسیه و چین، رقبای ایالات متحده، این جزیره را با کشتی‌های خود "در سرتاسر این منطقه" "پوشش" داده‌اند.

میلر گفت "می‌خواهم روشن کنم که از ابتدای این حکومت، صادقانه بگویم، از زمان ادارۀ قبلی ترمپ، موضع رسمی حکومت ایالات متحده این بوده است که گرینلند باید بخشی از ایالات متحده باشد. رییس جمهور در این مورد بسیار واضح بوده است. این موضع رسمی حکومت ایالات متحده است."

میتی فریدریکسن، صدراعظم دنمارک، روز دوشنبه به شبکۀ خبری ‌دی‌آر گفت: "من موضع سلطنت دنمارک را کاملاً روشن ساخته ام و گرینلند بارها گفته است که نمی‌خواهد بخشی از ایالات متحده باشد. متأسفانه، فکر می‌کنم وقتی رییس جمهور امریکا می‌گوید گرینلند را می‌خواهد، باید جدی گرفته شود."

میلر روز دوشنبه گفت: "این اقدام نظامی علیه گرینلند نخواهد بود. گرینلند سی هزار نفر جمعیت دارد... سوال اصلی این است که دنمارک با چه حقی ادعای کنترول گرینلند را دارد؟"

میلر ادامه داد: "ایالات متحده قدرت ناتو است، ایالات متحده تامین امنیت منطقه قطب شمال را انجام می‌دهد، از ناتو و منافع ناتو محافظت و دفاع می‌کند... و بنابراین، این گفتگویی است که ما به عنوان یک کشور خواهیم داشت. این پروسۀ است که ما به عنوان یک جامعۀ از ملت‌ها خواهیم داشت."