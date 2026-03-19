هشدار مقام ارشد استخبارات ایالات متحده از تهدید برنامۀ میزایل بالستیک پاکستان

تلسی گابارد، رییس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحدۀ امریکا، پیشرفت پاکستان را در زمینۀ تولید سیستم‌های پیشرفتۀ میزایلی، به عنوان تهدید آینده علیه قلمرو ایالات متحده برجسته کرد.

گابارد روز چهارشنبه ۱۸ مارچ هنگام پیشکش ارزیابی سالانۀ تهدیدات به کمیتۀ استخبارات مجلس سنای کانگرس ایالات متحده، پاکستان را از رهگذر ارتقای قابلیت‌های میزایلی در ردیف روسیه، چین، کوریای شمالی و ایران قرار داد.

در این ارزیابی به گونۀ ویژه گفته شده است که پاکستان به گونۀ فزاینده تکنالوژی پیچیدۀ میزایلی را ارتقا می‌دهد که محدودۀ آن از جنوب آسیا فراتر می‌رود. گزارش حاکی است که اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد، پاکستان قادر به تولید میزایل‌های بالستیک قاره پیما خواهد شد.

گابارد به قانونگذاران امریکایی گفت : "مجتمع استخبارات [ایالات متحده] ارزیابی می‌کند که روسیه، چین، کوریای شمالی، ایران و پاکستان در حال تحقیق و انکشاف مجموعه‌ای از سیستم‌های پرتاب میزایل جدید، پیشرفته یا سنتی قادر به حمل مهمات هسته‌ای و متعارف است که سرزمین ما در برد آن قرار می‌گیرد."

در این گزارش هشدار داده شده است که تهدیدهای میزایلی علیه ایالات متحده که امروز شمار آن ۳۰۰۰ است تا سال ۲۰۳۵ به کم از کم ۱۶۰۰۰ افزایش یافته می‌تواند.

مقام‌های پاکستانی همواره ادعا کرده اند که هدف برنامۀ میزایلی و هسته‌ای آن کشور بازدارندگی تهدید هند بوده و اهداف جهانی ندارد. در گزارش ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحده آمده است که تنش‌ها میان هند و پاکستان، خطر جنگ هسته‌ای را با خود دارد.

رییس ادارۀ استخبارات ملی ایالات متحدۀ امریکا، القاعده و گروه دولت اسلامی را به عنوان تهدیدهای عمده و مداوم به علایق ایالات متحده در جهان عنوان کرد و گفت که این گروه‌ها حضور خطرناک خود را در بخش‌هایی از افریقا، شرق میانه و جنوب آسیا حفظ کرده اند.