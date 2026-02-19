تاکید مقام‌ ارشد نظامی امریکا به ونزویلای 'آزاد، امن و مرفه'

جنرال فرانسیس دونوان، فرمانده ارشد اردوی ایالات متحده برای امریکای لاتین، جوزف هومایر، مقام ارشد وزارت جنگ و لورا دوگو، شارژدافیر واحد امور ونزویلا، روز چهارشنبه برای مذاکرات امنیتی با مقام‌های حکومت موقت ونزویلا به کاراکاس، پایتخت آن کشور سفر کردند.

در طول این دیدار، رهبران بر تعهد ایالات متحده به ونزویلای آزاد، امن و مرفه برای مردم ونزویلا، ایالات متحده و نیم‌کرۀ غربی تاکید کردند.

این نخستین سفر هیات نظامی ایالات متحده به ونزویلا از زمان دستگیری نیکولاس مادورو، دیکتاتور پیشین ونزویلا و همسرش توسط نیروهای امریکایی در ماه گذشته است.

در متن مختصر از جلسه جنرال دونوان آمده است که: "بحث‌ها بر وضعیت امنیتی، گام‌هایی برای تضمین اجرای طرح سه مرحله‌‌ای رییس جمهور دونالد ترمپ، به خصوص ثبات ونزویلا ، و اهمیت امنیت مشترک در سراسر نیم‌کرۀ غربی متمرکز بود."

حکومت ونزویلا اعلام کرد که هیات امریکایی با دلسی رودریگز، رییس جمهور موقت، ولادیمیر پادرینو، وزیر دفاع و دیوسدادو کابیلو، وزیر داخله دیدار کرد.

هر دو طرف توافق کردند که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، تروریزم و مهاجرت به طور مشترک همکاری کنند.

هفته گذشته کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده، نیز به کاراکاس سفر کرد.

این دو سفر، هدف رییس جمهور ترمپ را برای استفاده از سیاست نظامی و انرژی جهت وادار کردن ونزویلا به انجام اصلاحات اساسی برجسته می ‌کند.

اداره رییس جمهور ترمپ گفته است که تجارت نفت ونزویلا را برای آیندۀ قابل پیش ‌بینی در حالی مدیریت خواهد کرد که حضور قوی بحری خود را در کارایب حفظ می ‌کند، جایی که اردوی ایالات متحده کشتی‌های مشکوک به مواد مخدر را هدف قرار می ‌دهد و با گارد ساحلی برای توقیف تانکرهای نفتی مرتبط با ونزویلا همکاری می ‌کند