پولیس استانبول روز پنجشنبه با انجام ده‌ها عملیات هم زمان بیش از یک ‌صد نفر از افراد مظنون به عضویت در گروه "دولت اسلامی" (داعش) را بازداشت کرد.

مقام‌ها گفتند این افراد قصد داشتند در جريان جشن‌های کرسمس و سال نو میلادی حملاتی را انجام دهند.

به اساس گزارش اسوشیتدپرس، در بیانیه دفتر قاضی القضات استانبول آمده است که پولبس آگاه شده بود که این گروه افراطی برای انجام حمله در جریان این جشن‌ها، به ‌ویژه علیه غیرمسلمانان، فراخوان داده است.

این دفتر برای ۱۳۷ مظنون حکم بازداشت صادر کرده بود که ۱۱۵ نفر از آن‌ها بازداشت شدند.

مأموران همچنین در جریان این عملیات‌ شمار زیادی سلاح گرم و اسناد را ضبط کردند.

به گفته مقام‌ ها، ۱۲۴ مکان هدف بازرسی قرار گرفت.

این بازداشت‌ها چند روز پس از آن انجام می ‌شود که حکومت دونالد ترمپ، رييس جمهور ايالات متحده در واکنش به حمله ‌‌ای که به این گروه نسبت داده شد و به کشته شدن دو نیروی امریکایی و یک مترجم غیرنظامی امریکایی در سوریه انجامید، حملات نظامی گسترده ‌ای را در این کشور برای از میان بردن نیروها و پایگاه‌های تسلیحاتی "گروه دولت اسلامی" آغاز کرد.

پیت هگسيت وزیر جنگ ايالات متحده نیز در واکنش به کشته شدن دو نیروی امریکایی واکنش جدی نشان داد و گفت "اگر امریکایی‌ها را – در هر کجای دنیا – هدف قرار دهید، بقیه عمر کوتاه و پراضطراب خود را با این آگاهی سپری خواهید کرد که ایالات متحده شما را شکار خواهد کرد، شما را پیدا خواهد کرد و بی ‌رحمانه شما را خواهد کشت."