دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه عهد کرد که بر کالاهای تجارتی کشورهایی که به کیوبا نفت می‌فروشند یا آن را تامین می‌کنند، تعرفه اعمال می‌کند. رییس جمهور ترمپ گفت که اقدامات بدخواهانه این جزیره کارایب "تهدید غیرمعمول و فوق‌العاده" برای ایالات متحده است.

دونالد ​ترمپ این خبر را در یک فرمان اجرایی اعلام کرد که وضعیت اضطراری ملی در مورد کیوبا نیز شامل آن است.

رییس جمهور ترمپ تاکید کرد که رژیم هاوانا با "کشورهای متخاصم متعدد، گروه‌های تروریستی فراملی و بازیگران بدخواه مخالف ایالات متحده" همسو است و از آنان حمایت می‌کند.

این فرمان همچنین روسیه، چین، ایران و دو گروه تروریستی شرق میانه، حماس و حزب‌الله، را درج فهرست کرده است.

قصر سفید گفته است​: "این فرمان یک سیستم جدید تعرفه را اعمال می‌کند که به ایالات متحده اجازه می‌دهد تعرفه‌های اضافی را بر واردات از هر کشوری اعمال کند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به کیوبا نفت فراهم می‌کند."

این فرمان به مارکو روبیو، وزیر خارجه و هاوارد لوتنیک، وزیر تجارت ایالات متحده، اجازه می‌دهد تا "تمام اقدامات لازم، از جمله صدور قوانین و دستورالعمل‌ها را برای اجرای سیستم تعرفه و اقدامات مرتبط انجام دهند."

رییس جمهور ترمپ روز پنجشنبه، در حالی که در مراسم افتتاحیه یک فلم مستند در بارۀ همسرش ملانیا ترمپ، شرکت می‌کرد، به خبرنگاران گفت که کیوبا " قادر به نجات یافتن نخواهد بود."

ترمپ در پاسخ به این سوال که آیا ایالات متحده در تلاش برای "خفه کردن" کیوبا است، گفت: "کیوبا یک کشور در حال شکست است و شما باید برای کیوبا احساس تاسف کنید. آنان با مردم بسیار بد رفتار کرده ‌اند... فکر می‌کنم کیوبا قادر به نجات یافتن نخواهد بود".

روبیو روز چهارشنه در یک جلسۀ استماعیه در مجلس سنای امریکا تایید کرد که قرنطین نفت ونزویلا توسط ایالات متحده همچنان پابرجاست و اذعان کرد که ایالات متحده خواهان تغییر رژیم در کیوبا است.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تغییر رژیم در کیوبا را با استفاده از قدرت ایالات متحده رد می ‌کند، گفت: "فکر می ‌کنم ما دوست داریم شاهد تغییر رژیم در آنجا باشیم. این به آن معنا نیست که ما قصد داریم تغییری ایجاد کنیم، اما دوست داریم شاهد تغییر باشیم".

وزیر خارجۀ ایالات متحده ​گفت که طبق قانون مصوب سال ۱۹۹۶ ایالات متحده به نام قانون هلمز-برتون تحریم‌ هایی را علیه کیوبا اعمال کرد و به گفتۀ وی لغو این تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، مستلزم تغییر رژیم در کیوبا است.