رییس جمهور ترمپ از نحوۀ عملیات نجات نظامیان امریکایی از ایران تمجید کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، روز دوشنبه از ماموریت "تاریخی" و "خطرناک" که منجر به نجات دو پیلوت مجروح در عقب خطوط دشمن شد، تمجید کرد.

این پیلوت‌ها در خاک ایران، با نیروهای "انگیزه‌ای" ایرانی رو برو بودند که برای دستگیری این پیلوت‌ها گلوله باری می‌کردند.

رییس جمهور ترمپ در قصرسفید به خبرنگاران گفت: "ما امروز اینجا استیم تا موفقیت یکی از بزرگترین، پیچیده‌ترین و هولناک‌ترین عملیات جستجوی جنگی را... که تاکنون توسط اردو انجام شده است جشن بگیریم."

همۀ ماجرا از دوم اپریل، حدود ساعت ۴:۴۰ دقیقۀ صبح به وقت محلی ایران آغاز شد، زمانیکه مرکز مشترک بازیابی و نجات نیروهای نظامی ایالات متحده که مسوولیت منطقه‌ای فرماندهی مرکزی را به عهده دارد، اعلام کرد که یک جت جنگی اف – ۱۵ نیروی هوایی ایالات متحده، در خاک کشور متخاصم ایران سرنگون شده است و پیلوت و افسر سیستم‌های تسلیحاتی طیاره، از طیاره بیرون پریده و سالم در عقب خطوط دشمن پایین شده اند.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده موقعیت پیلوت‌ را به طور قطعی مشخص کرد و از جستجوی "تهاجمی" نیروهای ایرانی برای دستگیری عملۀ پرواز آگاه بود. این مکان، منطقه‌ای کوهستانی و ناهموار در جنوب شهر اصفهان در جنوب غربی ایران بود.

دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا گفت: " در اسرع وقت از من خواسته شد تا تصمیم بگیرم. من به نیروهای مسلح ایالات متحده دستور دادم تا هرکاری را که لازم است برای برگشتاندن این رزمندگان شجاع ما به خانه انجام دهند. تصمیمی خطرناک بود به خاطری که می توانست به جای یک یا دو کشته، صد کشته داشته باشیم. تصمیم‌گیری بسیار سختی بود، اما در اردوی ایالات متحده هیچ امریکایی را در عقب جبهه نمی‌گذاریم."

رییس جمهور ترمپ خاطرنشان کرد که ۲۱ طیاره در بخش اول ماموریت نجات که روز جمعه آغاز شد، شرکت داشتند و افزود که آنان با گلوله‌باری بسیار سنگین دشمن روبرو شدند.

پیت هگسیت، وزیر جنگ ایالات متحدۀ امریکا گفت که ماموریت جستجو و نجات به همراه طرح‌های احتمالی مختلف، در "کمتر از دو ساعت" زمانی که از محل پایین شدن پیلوت مطلع شدند، تایید شد. این عملیات هفت ساعت، در طول روز، بر فراز خاک ایران طول کشید.

دومین عملۀ این طیارۀ اف - ۱۵ در "فاصله قابل توجهی" از پیلوت به زمین رسیده بود و به شدت مجروح شده بود.

به گفتۀ رییس جمهور ترمپ، افسر سیستم‌های تسلیحاتی برای فرار از دستگیری، به ارتفاعات کوهستانی شیب‌دار بالا شد – "اقدامی که برای آن آموزش دیده بودند".

رییس جمهور امریکا گفت که این افسر همچنان به بالا رفتن به ارتفاعات ادامه می‌داد، زخم‌های خود را درمان می‌کرد و با نیروها تماس می‌گرفت تا نشانی محل خود را واضح سازد.

دونالد ترمپ جزییات مشارکت چندسازمانی و منظم "عملیات عظیم" را شرح داد که منجر به بازیابی دومین عملۀ پرواز شد و نقش سازمان استخبارات مرکزی امریکا (سیا) را در شناسایی عملۀ مفقود شده و محل او برجسته کرد.

جان راتکلیف، رییس ادارۀ استخبارات مرکزی ایالات متحده که در همان کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، گفت که این اداره هم از منابع انسانی و هم از منابع تخنیکی استفاده کرده است و تاکید کرد که تلاش او "ماموریت بدون شکست" است.

راتکلیف گفت: "سیا یک عملیات فریب و فرار را برای مغشوش کردن ایرانی‌ها که به شدت در جستجوی پیلوت‌های ما بودند، اجرا کرد. صبح شنبه، ما با یافتن و تایید از زنده بودن یکی از بهترین و شجاع‌ترین‌های امریکا به هدف اصلی خود دست یافتیم... پس از خروج موفقیت‌آمیز در شب شنبه، معلومات استخباراتی ما نشان می‌دهد که ایرانی‌ها از موفقیت این ماموریت نجات جسورانه، شرمنده و در نهایت تحقیر شده‌اند."

دونالد ترمپ، جستجوی دومین عملۀ این پرواز اف - ۱۵ را به "یافتن سوزن در انبار کاه" تشبیه کرد.

رییس جمهور ترمپ گفت: "ماموریت نجات دوم شامل ۱۵۵ طیاره بود، به شمول چهار بم افکن، ۶۴ جت جنگی، ۴۸ طیاره سوخت رسان، ۱۳ طیاره نجات و موارد دیگر. ما همۀ آنان را به ساحه انتقال می دادیم و بخش زیادی از این عملیات نوعی فریب و فرار بود؛ می خواستیم آنان فکر کنند که او [پیلوت] در یک موقعیت دیگر قرار دارد. زیرا آنان یک نیروی نظامی بسییار بزرگ داشتند."

پیت هگسیت، وزیر جنگ امریکا، به خبرنگاران گفت که تماس هماهنگی که توسط مقامات امنیت ملی در طول ماموریت نجات برقرار شد، "۴۵ ساعت و ۵۶ دقیقه" به درازا کشید.

هگسیت افزود: "این تماس هرگز قطع نشد؛ [ارتباط با عمله] هرگز متوقف نشد، برنامه‌ریزی هرگز قطع نشد."

نیمه‌شب یکشنبه، بیش از ۵۰ ساعت پس از شروع عملیات، مرکز مشترک بازیابی و نجات نیروهای نظامی ایالات متحده اعلام کرد که عملیات نجات پیلوت و افسر سیستم‌های تسلیحاتی به پایان رسیده است.

هیچ امریکایی جان خود را از دست نداد. هشت دقیقه پس از نیمه‌شب، دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده از تکمیل شدن آنچه که او آن را "عملیات جستجو و نجات معجزه‌آسا" نامید، خبر داد.

رییس جمهور ترمپ در یک پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نگاشت: "ما او را یافتیم!"