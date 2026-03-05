رییس جمهور ترمپ وزیر امنیت داخلی جدید امریکا را معرفی کرد

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، روز پنجشنبه اعلام کرد که برای وزارت امنیت داخلی امریکا، وزیر جدیدی را تعیین کرده است و کریستی نوم، وزیر فعلی، به سمت تازه‌ای منتقل می‌شود.

رییس جمهور ترمپ، در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشیل گفت که مارک‌وین مولین، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت اوکلاهوما، از تاریخ ۳۱ مارچ مسوولیت این وزارت را بر عهده خواهد گرفت.

انتصاب وزیر جدید، تاییدی مجلس سنای ایالات متحده را ایجاب می‌کند.

رییس جمهور ترمپ در این پیام شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل گفت: "مارک‌وین، به گونۀ خسته‌ناپذیر کار خواهد کرد تا مرزهای ما را مصوون نگهدارد، جرایم مهاجرتی، قاتلان و سایر جنایت‌کاران را از داخل شدن به کشور ما جلوگیری کند، سرازیر شدن مواد مخدر غیرقانونی را پایان بخشد و ایالات متحدۀ امریکا را یکبار دیگر مصوون سازد."

دونالد ترمپ، از نوم به خاطر خدماتش تشکری کرده گفت که او [کریستی نوم] "به خوبی به ما خدمت کرده و نتایج متعدد و چشمگیری داشته است."

رییس جمهور ترمپ گفت که نوم فرستاده ویژه برنامۀ امنیتی جدید نیم‌کرۀ غربی به نام "سپر قاره امریکا" خواهد شد که قرار است این برنامۀ جدید روز شنبه (۷ فبروری)، آغاز به کار کند.