دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه (۱۳ می) وارد بیجینگ شد و گفت که از همتای چینی خود خواهد خواست تا زمینۀ را برای فعالیت بیشتر شرکت‌های امریکایی در چین "باز کند."

رییس جمهور ترمپ که شماری از مقام‌های ارشد حکومت امریکا به شمول مارکو روبیو، وزیر خارجه و پیت هگسیت، وزیر جنگ این کشور او را همرایی می‌کنند، همچنان با گروهی از چهره‌های بزرگ تجارتی امریکا وارد چین شده است. در میان آنان جنسن هوانگ، رییس شرکت ان ویدیا، ایلان ماسک، رییس شرکت تسلا و تیم کوک، رییس شرکت اپل و حضور دارند.

دونالد ترمپ، حین سفر در طیارۀ ویژه رییس جمهور در مورد اهمیت این سفر در یک پیام تروت سوشیل نوشت: "من هرگز مفکوره ای را ندیده یا نشنیده ام که برای کشورهای فوق‌العادۀ ما سودمندتر از این باشد."

رییس جمهور امریکا هنگام ورود به بیجینگ، از سوی هان ژینگ، معاون رییس جمهور چین، همراه با گارد تشریفات نظامی و گروهی از جوانان چینی که پرچم‌های دو کشور را در دست داشتند، استقبال شد.

انتظار می‌رود روابط دوجانبه، به ویژه مسایل تجارتی، همچنان موضوعات ایران و تایوان، از محور اصلی گفت‌وگوهای دو رهبر باشد.