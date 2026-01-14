دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، میگوید که "هرچیز کمتر" از کنترول گرینلند توسط ایالات متحده "غیرقابل قبول" است.
رییس جمهور ترمپ تصریح کرد که ایالات متحده به این قلمرو قطب شمال، به دلایل امنیت ملی نیاز دارد.
این اظهارات ترمپ ساعاتی قبل از دیدار جی دی ونس، معاون رییس جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده با دپلوماتهای گرینلند و دنمارک در قصر سفید، در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل نشر شده است.
ترمپ در پستی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل در بارۀ گرینلند نوشت: "ناتو بایست راه را برای ما هموار کند که آنجا را بگیریم. اگر ما این کار را نکنیم، روسیه یا چین انجام خواهند داد، و این اتفاق نخواهد افتاد!"
در ادامۀ این پیام آمده است: "از نظر نظامی، بدون قدرت وسیع ایالات متحده که بخش عمدهای از آن را در دورۀ نخست ریاست جمهوریام ایجاد کردم، و اکنون در حال رساندن آن به سطح جدید و حتا بالاتری استم، ناتو یک نیرو یا عامل بازدارندۀ موثر نخواهد بود – حتا نزدیک به آن هم نیست."
رییس جمهور ترمپ در پایان این پیام نگاشته است: "آنان این را میدانند، و من هم همینطور. ناتو با گرینلندی که در دست ایالات متحده باشد، بسیار قدرتمندتر و موثرتر میشود. هر چیزی کمتر از این غیرقابل قبول است".
این اظهارات رییس جمهور ایالات متحده فقط قبل از مذاکرات میان جی دی ونس، معاون رییس جمهور و مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا با لارس لوکه رسموسن، وزیر خارجۀ دنمارک و ویویان موتزفیلد، همتای گرینلندی او، بیان میشود. هدف این ملاقات، حل اختلاف نظر بر سر قصد قصرسفید مبنی بر الحاق گرینلند به ایالات متحده میباشد.
گرینلند از قرنها به اینسو توسط دنمارک کنترول میشود.
جنیز فریدریک نلسن، صدراعظم گرینلند، روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در کنار میتی فریدریکسن، همتای دنمارکی اش گفت: "اگر ما، اینجا و اکنون، میان ایالات متحده و دنمارک، یکی را انتخاب کنیم، ما دنمارک را برمیگزینیم. ما ناتو را انتخاب میکنیم. ما شاهی دنمارک و اتحادیۀ اروپا را انتخاب میکنیم."
ایالات متحدۀ امریکا در جزیرۀ گرینلند حضور نظامی دارد و دنمارک اعلام کرده است که ایالات متحده میتواند نیروهای خود را در هر زمانی برای جلوگیری از هرگونه تهدید بالقوه از سوی روسیه و چین تقویت کند.
