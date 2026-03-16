ترمپ خواهان کمک متحدان اروپایی برای بازگشایی تنگۀ هرمز شد 

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا از متحدان اروپایی خود خواسته است تا به ایالات متحده در تامین امنیتی انتقال نفت از طریق تنگۀ هرمز کمک کنند.

این درخواست پس از آن مطرح می‌شود که حملات اخیر رژیم ایران در منطقه، باعث توقف بخش بزرگی از جریان نفت از طریق این مسیر‌آبی استراتیژیک شده است.

کارولین لیویت، سخنگوی قصرسفید، روز دوشنبه ۱۶ مارچ، به خبرنگاران گفت که دونالد ترمپ با متحدین اروپایی خود صحبت می‌کند تا حمایت شان را از ایالات متحدۀ امریکا افزایش دهند، همان‌گونه که پیش‌تر نیز به درخواست رییس جمهور امریکا، برای افزایش هزینه‌های دفاعی ناتوی خود، پاسخ مثبت داده بودند.

لیویت افزود که رییس جمهور ترمپ از متحدان اروپایی خود خواسته است "کارهای بیشتری انجام دهند" تا به ایالات متحده در بازگشایی تنگۀ هرمز – که مسیر حیاتی صادرات نفت در جهان است – کمک کنند. سخنگوی قصرسفید همچنان گفت که رییس جمهور ترمپ آرزو داشت بریتانیا، زودتر و سریع‌تر در این زمینه اقدام می‌کرد.

کایر استارمر، صدراعظم بریتانیا، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که لندن "با همۀ متحدان خود، به شمول شرکای اروپایی، کار می‌کند تا یک طرح جمعی و عملی را گردهم آورد که بتواند آزادی کشتی‌رانی را در منطقه هرچه سریع‌تر بازگرداند و پیامدهای اقتصادی را کاهش دهد."

دونالد ترمپ، روز یکشنبه ۱۵ مارچ در داخل طیارۀ ویژۀ رییس جمهور به خبرنگاران گفت که با شرکای ایالات متحده در بارۀ "نظارت" تنگۀ هرمز گفت‌وگو می کند، زیرا بسیاری از این کشورها بخش بزرگی از نفت خود را از طریق این مسیر دریافت می‌کنند، درحالیکه ایالات متحده مقدار بسیار کمی از نفت خود را از این منطقه ت امین می‌کند. رییس جمهور ترمپ گفت: "فکر می‌کنم پاسخ خوبی دریافت می‌کنیم."

روزنامۀ فایننشال تایمز نیز گزارش داده است که روز یکشنبه با رییس جمهور ترمپ مصاحبه‌ای را انجام داده است که در آن گفته است که ایالات متحده با متحدان ناتو که بیش‌تر شان کشورهای اروپایی اند – با کمک به آنان در دفاع از اوکراین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه، "بسیار مهربان" بوده است.

فایننشال تایمز به نقل از رییس جمهور ترمپ نوشته است: "حالا خواهیم دید که آیا آنان [اعضای ناتو] به ما کمک می‌کنند یا نه. چون من مدت‌هاست که گفته‌ام ما در کنار آنان خواهیم بود، اما انان در کنار ما نخواهند بود. و مطمین نیستم که آنان در کنار ما باشند."

برد کوپر، رییس فرماندهی مرکزی قوای ایالات متحده (سنتکام)، روز دوشنبه ویدیویی را در مورد پیشرفت حملۀ مشترک دو هفته‌ای ایالات متحده و اسراییل علیه رژیم ایران منتشر کرد و گفت که نیروهای امریکایی، با موفقیت، بیش از ۱۰۰ کشتی نیروی بحری ایران را نابود کرده‌اند و هنوز "کار تمام نشده است".