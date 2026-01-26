هشدار ترمپ مبنی بر احتمال وضع تعرفهٔ ۱۰۰درصدی بر کانادا

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، هشدار داده است که اگر رهبران کانادا به چین اجازه دهند از کشورشان به عنوان نقطه ترانزیت برای انتقال کالاهای ارزان به ایالات متحده استفاده کند، ایالات متحده قصد دارد بر کانادا تعرفهٔ ۱۰۰ درصدی وضع کند.

رییس جمهور ترمپ روز شنبه، با نشر پیامی در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، با اشاره به مارک کارنی، صدر اعظم کانادا، گفت: "اگر کارنی، فکر می‌کند که قرار است کانادا را به "بندر تخلیه" چین برای ارسال کالاها و محصولات به ایالات متحده تبدیل کند، در اشتباه بزرگ قرار دارد. چین کانادا را زنده زنده خواهد خورد، آن را کاملاً خواهد بلعید، از جمله کسب و کارها، بافت اجتماعی و سبک زندگی عمومی آنان را نابود خواهد کرد."

رییس جمهور ترمپ در یک پیام دیگر در مورد همین تحول به روز یکشنبه گفت: "چین با موفقیت و به طور کامل کشور بزرگ کانادا را تصاحب می‌کند. دیدن این اتفاق بسیار ناراحت کننده است."

کارنی که در اواسط ماه جنوری از چین بازدید کرده بود، روز یکشنبه اصرار داشت که کانادا "هیچ قصدی" برای ورود به توافق تجارت آزاد با چین ندارد.

کارنی گفت که کانادا به تعهدات مندرج در توافق‌نامه تجارت آزاد سه‌جانبه بین کانادا، مکسیکو و ایالات متحده "احترام می‌گذارد"، توافق‌نامه‌ای که به گفته او اعضای آن را ملزم می‌کند بدون اطلاع قبلی سایر شرکا، به دنبال توافق‌نامه تجارت آزاد با اقتصادهای "غیرمبتنی بر بازار" نباشند.