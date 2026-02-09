رییس جمهور ترمپ پیروزی قاطع حزب صدراعظم جاپان را تبریک گفت

دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، پیروزی قاطع حزب حاکم جاپان را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبۀ این کشور، برای سانای تاکایچی، صدراعظم جاپان تبریک گفت.

رییس جمهور ترمپ، دیروز با نشر پیام در شبکۀ اجتماعی تروت سوشیل، از تاکایچی رهبر حزب لیبرال دموکرات جاپان به عنوان "رهبر بسا محترم و بسیار محبوب" یاد کرد و گفت: "تصمیم جسورانه و عاقلانه او برای درخواست انتخابات، بسیار نتیجه داد."

رییس جمهور ترمپ افزود: "حزب او اکنون قوه مقننه را اداره می‌کند و اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، دارای اکثریت تاریخی دو سوم است. سانای: باعث افتخار من بود که از شما و ایتلاف شما حمایت کنم. برای شما در تصویب دستور کار محافظه‌کارانه و صلح از طریق قدرت، آرزوی موفقیت دارم."

تاکایچی، صدراعظم جاپان با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماع ایکس گفت: "من از رییس جمهور دونالد جی. ترمپ به خاطر سخنان گرمش صمیمانه سپاسگزارم. مشتاقانه منتظر دیدار از قصر سفید در بهار امسال و ادامه همکاری‌مان برای تقویت بیشتر اتحاد جاپان و ایالات متحده استم."

آخرین پیش‌بینی‌ها از رای‌گیری روز یکشنبه نشان می‌دهد که حزب حاکم به تنهایی حداقل ۳۱۶ کرسی از ۴۶۵ کرسی مجلس نمایندگان پارلمان را به دست آورده است. حزب نوآوری جاپان، متحد حزب حاکم، ۳۶ کرسی دیگر را به دست آورد که در مجموع کرسی های ایتلاف حاکم در پارلمان آن کشور را به حد اقل ۳۵۲ کرسی می‌رساند.

اکثریت جمهوری‌خواه در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کانگرس ایالات متحده نیز به تاکایچی تبریک گفته و در شبکۀ اجتماعی ایکس اعلام کرد که: "اتحاد ایالات متحده و جاپان قوی است و ما با هم به حفظ امنیت و آزادی منطقۀ هند و اقیانوس آرام از تجاوز چین کمک خواهیم کرد."