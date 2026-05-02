دونالد ترمپ، رییس جمهور امریکا، روز جمعه به کانگرس این کشور گفت که آتش‌بس ماه گذشته با ایران به خصومت‌ها با تهران "پایان" داده است. بااینحال، رییس جمهور تاکید کرد که تهدید ایران علیه ایالات متحده همچنان "قابل توجه" باقی مانده است.

دونالد ترمپ طی نامه‌ای به مایک جانسن، رییس مجلس نمایندگان و سناتور چاک گرسلی، رییس موقت مجلس سنا، تغییرات در عملیات نظامی ایالات متحده در ایران را اعلام کرد.

رییس جمهور ترمپ در این نامه نگاشته است: "این نامه را می‌نویسم تا شما را از تغییرات در وضعیت نیروهای ایالات متحده در حوزه مسوولیت فرماندهی مرکزی ایالات متحدها(ای او آر)، به عنوان بخشی از تلاش‌هایم برای اطلاع‌رسانی کامل به کانگرس، مطابق با قطعنامه اختیارات جنگی، مطلع سازم."

قطعنامه اختیارات جنگی مصوب سال ۱۹۷۳، رییس جمهور امریکا را ملزم می‌کند تا برای هرگونه جنگی که نیروهای امریکایی بیش از ۶۰ روز در آن درگیر بوده‌اند، مجوز کانگرس را دریافت کند و این گزینه را نیز برای رییس جمهور در نظر گرفته است که درخواست تمدید ۳۰ روزه را برای خروج نیروها داشته باشد."

دونالد ترمپ، در این نامه نگاشته است: "خصومت‌های که در ۲۸ فبروری سال ۲۰۲۶ آغاز شد، پایان یافته است."

اشارۀ رییس جمهور ترمپ به خصومت‌های ۲۸ فبروری، آغاز عملیات نظامی مشترکی است که علیه رژیم تروریستی ایران در آن تاریخ آغاز شد.

دونالد ترمپ، به آتش‌بس دو هفته‌ای که در ۷ اپریل بین ایالات متحده و ایران حاصل شد و رییس جمهور آن را در ۲۱ اپریل به طور نامحدود تمدید کرد، اشاره کرده گفته است: "از ۷ اپریل به اینسو، هیچ تبادل آتشی بین نیروهای امریکایی و ایران صورت نگرفته است."

رییس جمهور امریکا گفت که باوجود موفقیت عملیات نظامی ایالات متحده علیه رژیم ایران و تلاش های مداوم برای تامین صلح پایدار، "تهدید ایران علیه ایالات متحده و نیروهای مسلح ما همچنان قابل توجه باقی‌مانده است."

دونالد ترمپ گفت: "بر این اساس، وزارت جنگ همچنان جابجا سازی وضعیت نیروهای خود را در حوزۀ مسوولیت در کشورهای منتخب، در صورت لزوم و مناسب، ادامه می‌دهد تا با تهدیدات ایران و نیروهای نیابتی ایران مقابله کند و از ایالات متحده و متحدان و شرکای آن محافظت کند."

این نامۀ رییس جمهور ترمپ به کانگرس، در بحبوحۀ فشار برخی از قانون‌گذاران ارسال شده که از قصر سفید خواسته اند تا برای هرگونه عملیات نظامی علیه رژیم ایران فراتر از دوره مهلت ۶۰ روزه، مجوز کانگرس را دریافت کند.

جین شهین، سناتور ارشد دموکرات و عضو کمیتۀ روابط خارجی مجلس سنا، روز جمعه با نشر یک بیانیه از رییس جمهور ترمپ خواست تا طبق قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳، از کانگرس ۳۰ روز دیگر فرصت بخواهد تا نیروهای امریکایی را از این درگیری خارج کند.

با رسیدن نامۀ رییس جمهور ترمپ به کانگرس، جین شهین به رییس جمهور گفت، "بدون استراتیژی و بدون مجوز قانونی وارد این جنگ شده و اعلامیه‌ای امروز هیچ‌کدام از این دو واقعیت را تغییر نمی‌دهد."

پیش از این، در روز جمعه (اول ماه می)، رییس جمهور ترمپ گفته بود که درخواست قانون‌گذاران برای کسب مجوز کانگرس، خلاف قانون اساسی است.

دونالد ترمپ، از ۱۳ اپریل به اینسو، بنادر و مراکز نفتی ایران را محاصره کرده تا رژیم ایران را تحت فشار قرار دهد تا از جاه‌طلبی‌های خود برای سلاح‌های هسته‌ای و سایر فعالیت‌های مخرب دست بردارد.

مسعود پزشکیان، رییس جمهور ایران، گفته است که محاصرۀ آبی کشورش "غیر قابل تحمل" است.